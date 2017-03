Jak premiér Sobotka postupuje v tlaku na zvýšení kvality a snížení cen mobilních dat v ČR

Předseda vlády Bohuslav Sobotka postupuje ve své snaze snížit ceny mobilních dat v ČR. Ty jsou totiž v naší zemi často i desetkrát vyšší, než je tomu v sousedních zemích. Premiér se proto tématu věnuje jako jedné z priorit a učinil v této věci již řadu důležitých kroků.





1. Premiér stanovil snížení cen za mobilní data jako jeden z klíčových úkolů pro Ministerstvo průmyslu a obchodu

Silnější ochrana spotřebitele zaujala první místo v seznamu úkolů, které premiér uložil tehdejšímu ministrovi Mládkovi při bilanční schůzce v listopadu 2016. Na začátku ledna 2017 premiér Sobotka vyzval v dopise ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka k větší aktivitě při přípravě novely zákona o elektronických komunikacích. V současné době je premiér Sobotka pověřen řízením resortu Ministerstva průmyslu a obchodu a snížení dat definoval jako jeden z nejvýznamnějších úkolů úřadu.

2. Jednání s vedením ČTÚ a ÚHOS

Na začátku února 2017 se premiér Sobotka sešel ve věci ceny mobilních dat a aktuálního stavu regulace oblasti mobilních operátorů se zástupci Českého telekomunikačního úřadu a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

ČTÚ ujistilo premiéra, že provádí tříkriteriální analýzu, která se týká prodeje mobilních dat v ČR. Výsledky této analýzy by měly být známy během letošního jara a na základě výsledků této analýzy může začít podnikat ÚHOS konkrétní kroky. Předseda vlády a zástupci ČTÚ a ÚHOS se shodli, že by bylo dobré posílit možnosti sankcí, které by mohl ČTÚ udělovat.

Novelou zákona o elektronické komunikaci by tak ČTÚ získal nové pravomoci při vymáhání svých rozhodnutí. Nově by uděloval pokuty v situaci, kdy operátor nedodrží podmínky, které byly spojeny s převzetím frekvence od státu. Současně se také zvyšuje možnost ukládání pokut ze strany ČTÚ. Poprvé bude nově možnost ukládat pokuty procentem z obratu.

3. Jednání se zástupci mobilních operátorů

Premiér Sobotka během letošního února jednal se zástupci tří hlavních mobilních operátů v ČR – O2, Vodafone, T-Mobile. S jednotlivými zástupci diskutoval o cenotvorbě, kvalitě nabízených služeb v ČR i jejich rozvoji.

4. Novela zákona o elektronických komunikacích na jednání vlády již 8. března 2017

Premiér Sobotka při své návštěvě na Ministerstvu průmyslu a obchodu, které od 1. 3. dočasně řídí, zadal úkol, aby se novela zákona o elektronických komunikacích projednala na nejbližším zasedání vlády, tedy již ve středu 8. března.

5. Premiér hledá celopolitickou shodu na rychlém řešení

Premiér Sobotka svolal na pátek 3. března jednání se zástupci všech politických stran zastoupených v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.