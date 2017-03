OPEC ještě nepochopil, že začal další těžební boom

Druhá vlna těžby z břidlic by mohla být ještě silnější než ta první. OPEC je tím pravděpodobně překvapen, ale současný boom těžby v USA je mohutnější než ten, ke kterému došlo mezi červencem 2011 a dubnem 2015. Ceny ropy přitom dnes leží jen na polovičních úrovních a boom začal ještě předtím, než Donald Trump začal konat, aby naplnil své sliby ohledně uvolnění regulace v energetice.

Růst těžby z břidlic by tedy mohl ještě zesílit v případě, že se ceny ropy budou dále zvedat, či pokud dojde k poklesu nákladů. Následující graf porovnává současný těžební boom v USA s boomem předchozím (skutečný vývoj a jeho trend):







OPEC si vývoj představoval jinak. V roce 2014 se začal držet strategie zaměřené na ochranu jeho podílu na trhu. Jeho hlavním cílem bylo vytlačit z trhu těžbu s vysokými náklady, mezi kterou patří i těžba z břidlic. Poté se OPEC dostal do finančních potíží a v listopadu minulého roku snížil svou produkci asi o 1,2 milionu barelů denně. Saúdský ministr pro těžbu ropy Khalid Al-Falih v té době řekl, že v roce 2017 nečeká výraznější zvýšení těžby v USA.



Nyní je ovšem zřejmé, že už v té době začala těžba v USA procházet oživením. Saúdům se to nemusí líbit, ale podle dat dosáhla dna v září minulého roku a od té doby se produkce zvedla na úrovně z dubna minulého roku. OPEC by se ale měl obávat zejména toho, že současné tempo růstu je ještě vyšší než během prvního těžebního boomu (viz uvedený graf).



Je pravdou, že ke zvýšení těžby v USA dochází i díky těžbě v Mexickém zálivu, kde začala produkce z projektů Thunder Horse South společnosti BP a Stones společnosti Royal Dutch Shell. Tento region ale spolu s Aljaškou pomáhal i během předchozího boomu. A jádrem toho současného je těžba z břidlic. Produkce ropy v USA pak podkopává omezení těžby v zemích OPEC. Pokud tedy OPEC nepřikročí k dalšímu omezení těžby, což je nepravděpodobné, vývoj se pro něj může již jen zhoršovat. Trh se do rovnováhy ani zdaleka nedostal a OPEC pravděpodobně vážně podcenil schopnost amerických těžařů adaptovat se na nižší ceny ropy. A kdyby se zemím OPEC přece jen podařilo dosáhnout dalšího růstu cen, boom v USA by ještě zesílil.



OPEC nepochopil jednu základní věc. Břidlicová revoluce totiž není ani tak o nových technologiích, jako o novém přístupu k celému podnikání v této oblasti. Thomas Reed, který stojí v čele JKX Oil & Gas, k tomu říká, že horizontální vrty a frakování tu jsou již asi padesát let. Nyní ale firmy kombinují obě technologie v jednom vrtu a navíc jsou schopny provést celý proces velmi efektivně. Tradičně vysoké počáteční investice a dlouhá doba rozvoje projektu se těžby z břidlic netýkají. V budoucnu sice náklady těžby z břidlic porostou, ale nyní jsou těžební společnosti schopny zvýšit produkci s nízkými náklady a růst těžby je téměř jistý. OPEC to ale zřejmě ještě nepochopil.



Autor: Julian Lee



(Zdroj: Bloomberg GadFly)