Zájem o OKD: dvě nabídky jsou na stole

Začátkem listopadu 2016 oslovilo OKD více než 200 potenciálních partnerů. Nyní má na stole dvě konečné nabídky.

Zatím nejsou známé žádné podrobnosti a vyhodnocení nabídek bude časově náročnější. Insolvenční správce OKD Lee Louda řekl, že vyhodnocení nabídek bude trvat možná i několik týdnů. „Nikdo zatím nemáme vyhodnocené detaily, protože to jsou mnohastránkové nabídky,“ řekl Louda.



Pokud by šlo OKD do konkurzu, až na jednoho by věřitelé nedostali nic. Vyplývá to z posudku znaleckého ústavu A-Consult plus zveřejněného v insolvenčním rejstříku. Zatímco rozprodej majetku by podle tržních cen k 31. prosinci 2016 vynesl zhruba tři miliardy korun, uzavření dolů a likvidace firmy by přišly na více než 8,3 miliardy.

OKD je od loňského roku v insolvenci. Věřitelé firmě povolili reorganizaci, její úspěch ale závisí na tom, zda se podaří najít strategického partnera. Má zajistit provozování dolů a také jejich útlum poté, co se postupně přestane těžit uhlí . V Dole Paskov na Frýdecko-Místecku skončí těžba letos na konci března.

Ve společnosti se dál těží uhlí. Včetně zaměstnanců dodavatelských firem tam nyní pracuje zhruba 11 000 lidí. Náklady na sanaci a rekultivaci dolů činí podle dřívějších odhadů pět až šest miliard korun.