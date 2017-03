Trumpova hudba hraje, tak tancujeme

Jak to čtete vy? Hudba hraje, tak tancujeme, americké akcie mají za sebou nejlepší den roku 2017 (ten na grafu není, S&P 500 ale ve středu uzavřel těsně pod 2 400). Podpora ekonomiky bude pecka, regulace pryč a tak dál. Nebo spíš sledujete americké bondy? Ty jako kdyby vzkazovaly: "Hele, možná to bude pecka, ale možná taky ne. A už víckrát zaznělo, že než se ta podpora ekonomiky rozjede, celkem to potrvá." Jakkoli ve středu výnos desetiletých amerických státních dluhopisů také výrazně narostl, o více než 6 bazických bodů nad 2,45 %.