České autobusy do Iránu: 400 busů za 2,1 miliardy korun

Dnes podepsal český výrobce SOR Libchavy kontrakt se zástupcem Sajjedem Hosejním Misbahím ze společnosti Czech Machine Tools na nákup 400 autobusů. Ty by se postupně měly začít vyrábět v Íránu.

Podle viceprezidenta Hospodářské komory Bořivoje Mináře je kontrakt velkým úspěchem, protože v Iránu působí řada výrobců autobusů ze zemí EU.

Loni odjelo do Íránu z Česka několik podnikatelských misí, Hospodářská komora připravuje na letošek další. CzechTrade také loni otevřel své zastoupení v Teheránu. Tuzemské firmy mají o vývoz do země velký zájem. Letos by například měla na íránský trh vstoupit značka Škoda Auto. Český export do Íránu loni stoupl o 56 procent na 1,5 miliardy korun.

Íránská centrální banka na začátku roku zaplatila Česku starý dluh v přepočtu 202 milionů korun. Nesplacená částka byla dosud překážkou pro uzavírání nových obchodů spojených s financováním a pojištěním exportu. Šlo o pohledávku, která vznikla před zavedením mezinárodních sankcí u íránské banky Saderat.

Zdroj: ČT24