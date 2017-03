Nový světový rekord ve vývoji ekonomiky. Austrálie neměla 25 let recesi

Austrálie oslavuje 25 let bez recese. Vážně – i podle posledních statistik australského statistického úřadu se v zemi podařilo i za čtvrté čtvrtletí prodloužit sérii bez recese, a to už na dvacet pět let. A i když to nevypadalo ve třetím čtvrtletí roku 2016 nijak příznivě, poslední tři měsíce roku přidaly 1,1 procenta růstu HDP a celoroční výsledek tak činil růst 2,4 %.



Ekonomové uvedli, že příznivá čísla vývoje HDP přišla do značné míry díky silnému vývozu a spotřebitelským výdajům. V posledním čtvrtletí také předvedly podle analytiků silný výkon sektory těžby surovin a zemědělství. A to i přesto, že dvě klíčové komodity Austrálie, totiž železná ruda a uhlí čelí doslova drastickému poklesu poptávky po těchto komoditách od největšího odběratele – Číny. Jenže ani přes možné „vychladnutí“ těžebního boom a větší zranitelnosti australské ekonomiky kvůli těmto hrozbám, nakonec australský HDP posiloval.



Příznivou roli sehrála podle komentáře britského zpravodajského serveru BBC, který citoval Scotta Morrisona, ministra financí Austrálie, nárůst korporátních investičních výdajů o 2 procenta. Šlo o první vzestup po tuctu čtvrtletích poklesů. „Náš růst je i nadále nad průměrem OECD a potvrzuje úspěšnou změnu, která se v naší ekonomice odehrává, totiž přesunu od nejvyšších investic v naší historii k široce založenému ekonomickému růstu,“ citovala média Morrisonovo vyjádření.

Sečteno, podtrženo - Austrálie nezaznamenala recesi, definovanou jako dvě po sobě jdoucí čtvrtletí s negativním ekonomickým růstem - od června 1991. Země tak v novodobé historii překonala nizozemský rekord, a to mezi lety 1982 a 2008.

Podle Tomáše Vlka, analytika Patria Finance, se Austrálie dokázala vyhnout recesi při světové finanční krizi, k čemuž jí pomohla zejména silná orientace na Čínu a měnová politika. "Čína při krizi pouze zpomalila a ekonomiku masivně fiskálně podporovala, z čehož mohla Austrálie profitovat," řekl Tomáš Vlk. Navíc podle něj do krizových let vstupovala Austrálie s vyšší inflací a úrokovými sazbami, přičemž její centrální banka využila daného prostoru a svou politiku zavčas výrazně uvolnila, čímž ekonomiku podpořila. "Orientace na komodity a Čínu pomáhá Austrálii dál a poslední růst cen jí hraje do karet. Důležitou roli v podpoře ekonomiky za poslední dobu sehrály také investice do realit, ale to je oblast, která spíše vyvolává obavy a u největších měst se už otevřeně hovoří o bublině," doplnil Tomáš Vlk.