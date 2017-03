USA: Zvýší FED sazby již v březnu?

Osobní spotřeba domácností v USA se v lednu zvýšila o 0,2%. Čekalo se více. V prosinci byl růst 0,5%. Co ale rozhodně nezklamalo, byl cenový vývoj. PCE inflace (personal consumption expenditures price index) za leden se zvýšila o 0,4%, což bylo nejvíc od února 2013. Předtím v prosinci se zvýšila o 0,2%. V meziročním vyjádření je nyní PCE inflace na 1,9% (jádrová na 1,7%) a vyhlídky jsou směrem k vyšším hodnotám.

Pro FED to znamená zamyšlení se nad možným zvýšením sazeb, které by se v současné situaci nemělo odkládat. Na nejbližším (březnovém) zasedání tak bude FED seriózně řešit (což už zmínilo i několik představitelů FOMC), zdali sazby zvýšit. Tím, že inflační tlaky zrychlují a výhled je stále směrem nahoru, tak se významně zvyšuje šance, že by FED již mohl k hiku přistoupit nyní (přesněji v půli března). Pokud by se k tomu neodhodlal, tak to udělá pravděpodobně na jednom z dalších zasedání (květen či červen).

Jiří Polanský