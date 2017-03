CZE: Inflační tlaky na vzestupu

V úterý vyšla data vývoje cen výrobců v ČR za únor. Ty v případě průmyslových výrobců vyletěly nahoru o 0,7% meziměsíčně. U zemědělských výrobců se zvýšily o 0,5% meziměsíčně. Největší podíl u průmyslových výrobců na tom měla vyšší cena ropy, nicméně svou roli hraje také mzdový růst, kdy výrobci jeho část přenesou do cen. V tomto ohledu může být důležité oživení v eurozóně, které je o něco lepší, než

se původně čekalo. Dokud bude ekonomický vývoj v eurozóně utlumený, výrobci musí akceptovat mzdový růst tím, že se jim sníží marže. Jinými slovy nemohou zvýšit ceny, protože by si zhoršili konkurenceschopnost. S oživením v eurozóně a růstem tamních cen se jim to ale již zčásti povede.



V meziročním srovnání jsou ceny průmyslových výrobců již nad 2% (přesněji 2,1%). Výhled je kladný, když k růstu cen bude přispívat především zrychlující mzdový růst. V případě cen zemědělských výrobců jsou ceny v meziročním srovnání stále utlumené a pohybují se v deflačním pásmu (ceny i přes meziměsíční růst meziročně klesají). Do budoucna čekáme, že ceny zemědělských výrobců také překmitnou do meziročního růstu, byť pravděpodobně ne tak strmě, jako ceny průmyslových výrobců.



Pro ČNB jsou tato data dalším signálem, že inflační tlaky v ČR jsou na vzestupu a že s exitem z kurzového

závazku není třeba otálet. Pravděpodobnost, že to bude v dubnu, se tak ještě dále zvyšuje zvyšuje. V opačném případě hrozí, že by ČNB mohla zaspat a inflace by jí uletěla směrem nahoru se všemi negativními důsledky.

Jiří Polanský