Fed: Ekonomika zvolna roste, výdaje jsou silné a trh práce napjatý

Americká ekonomika od počátku roku do poloviny února pokračovala v mírném růstu. Spotřebitelské výdaje zůstaly silné a trh práce byl dál napjatý. Optimismus mezi firmami se ale poněkud zmírnil. Fed to uvádí v pravidelné situační zprávě o vývoji ekonomiky zvané Béžová kniha, kterou ve středu zveřejnil.



"Podniky zůstaly ohledně krátkodobého výhledu všeobecně optimistické, ale v poněkud menší míře než podle předešlé zprávy," uvedl Fed. Podle zpráv z některých oblastí za to může zvýšená nejistota ohledně plánů vlády prezidenta Donalda Trumpa.



Trh práce ve většině regionů USA zůstává napjatý a některé oblasti hlásí rostoucí nedostatek pracovních sil, zejména z hlediska kvalifikovaných míst ve strojírenství a v informačních technologiích. Některé z dvanácti distriktů Fedu zaznamenaly zrychlování růstu mezd.



Měnový výbor Fedu ke zprávě přihlédne na příštím zasedání, na kterém bude za dva týdny jednat o měnové politice a bude se rozhodovat, zda naváže na prosincové zvýšení základní úrokové sazby. Někteří činitelé Fedu v posledních dnech naznačili, že takový krok je velmi pravděpodobný.



V prosinci Fed přikročil po roce ke druhému zvýšení základní úrokové sazby z takřka nulového minima, které udržoval od finanční krize na konci minulého desetiletí do konce roku 2015. Banka pak několikrát signalizovala, že letos bude úroky zvyšovat rychleji. Zatím ale čeká, až Trump představí podrobněji své ekonomické plány.

(Zdroj: čtk, Reuters, Fed)