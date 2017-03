Hrozí Le Penové „nechci euro“ krizí horší než Lehman Brothers?

Na francouzské politické scéně se rýsuje krize, která svými dopady může překonat Lehman Brothers. Odvrácení zakladatelské Francie od eura, chceme-li Frexit, rozhodně není silou svých dopadů totéž, jak Brexit, varuje v analýze banka Deutsche Bank.

První kolo prezidentské volby ve Francii je za dveřmi, připadá na polovinu dubna. Podle aktuálních průzkumů stále vede Marine Le Penová, ale jen těsně. Prezidentské předvolební klání zčeřila kauza Francois Fillona se zaměstnáváním jeho manželky. Ač si jeho konec v kampani přeje většina (cca 70 %) Francouzců, Fillon se kandidatury nevzdá.

Podle aktuálního průzkumu OpinionWay podporuje Le Penovou 25 procent respondentů, Macrona 24 procent a Fillona 21 procent. Podle závěrů průzkumu by Macron i Fillon porazili Le Penovou ve druhém kole volby.

Přesto: Pozornost trhů i analytiků je upřena na Le Penovou jako hrozbu. Čeho? Podle stratégů Deutsche Bank především v rovině referenda o vystupení Francie z eurozóny.

„Říkali nám, že Brexit bude katastrofou. Že akciové trhy čeká propad. A vidíte, ve skutečnosti se nic z toho nestalo,“ nechala se slyšet sama Le Penová. Nejméně v Deutsche Bank to vidí jinak. „Na tyhle dva případy se opravdu nedá nahlížet stejně. Francie je zakládajícím členem eurozóny a eura jako takového a situace hrozí jeho rozpadem,“ stojí v analýze banky, na kterou upozornila CNBC.

„Řečeno ještě jinak, je opravdu rozdíl mezi přejednáváním dvoustranných a vícestranných dohod (to v případě Velké Británie) a demontáží celého projektu evropské měnové unie (u Francie),“ varuje Deutsche Bank a přirovnává: „Je opravdu rozdíl mezi událostí s velmi omezeným globálním dosahem a něčím, co disponuje potenciálem překonat pád Lehman Brothers.“

V noční můru takovou událost dle Deutsche Bank změní dopad na další země v rámci měnové unie a jednoznačně nedostatečné měnové zajištění. „Souhrn dotčených aktiv a závazků odhadujeme v sumě ke konci třetího loňského čtvrtletí na 46 bilionů eur. Toto číslo je horním limitem expozice, která postrádá zajištění a je vystavena měnovému riziku v případě rozpadu eurozóny,“ vysvětluje své úvahy Deutsche Bank. Pokračuje slovy o kaskádovém efektu skrze firmy, finanční instituce i domácnosti.

Deutsche Bank přirovnává, že Lehman Brothers, která vyhlásila bankrot a rozpoutala finanční krizi roku 2008 (a dalších), disponovala aktivy v objemu kolem 600 miliard amerických dolarů. Tedy zlomkem Deutsche pojmenovaných 46 bilionů eur. Stratégové banky počítají s tím, že do hry se v případě potřeby vloží centrální banky tak, jak to udělaly právě s rokem 2008. Přesto: „Snazší je vrátit zubní pastu zpět do tuby,“ soudí Deutsche.