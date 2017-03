Summary: Salesforce.com zklamal investory výhledem na další čtvrtletí, Lowe’s Cos těžil z dobrého vývoje amerického realitního trhu

Farmaceutická společnost Mylan NV dosáhla v posledním čtvrtletí roku 2016 celkové tržby v hodnotě 3,27 miliard dolarů, což je meziroční nárůst o 31 procent. A to je při tržním konsensu usazeném na 3,17 mld. USD skvělý výsledek. Podobně příznivé výsledky hospodaření zaznamenal i salesforce.com, Poskytovatel podnikového software a cloudových služeb. Ten ukončil poslední čtvrtletí roku 2016 výsledky v souladu s tržním konsensem. Také obchodní řetězec se zbožím pro dům a zahradu - Lowe´s Cos zaznamenal příznivá data. Těžil totiž z dobrého vývoje amerického realitního trhu.



USA

salesforce.com

Poskytovatel podnikového software a cloudových služeb ukončil kvartál F4Q17 víceméně v souladu s tím, co předpokládal trh. Celkové tržby narostly meziročně o 27 % na úroveň 2,3 mld. USD a s nimi vyskočil také provozní zisk, jenž dosáhl 295 mil. USD (+35 % YoY) rozšiřujíc EBIT marži o 80 bps YoY na 12,9 %. Čistý zisk na akcii se nesl ve znamení téměř 50% meziročního růstu na 28c (3c nad konsensem). Po očištění o jednorázové položky však dostáváme záporných 8c na akcii, což značí 75% YoY pokles. Položka příjmy příštích období, která nám dává obrázek o zpětné vybraných poplatcích, meziročně posílila o 30 % na 5,5 mld. USD při tržní predikci 5,3 mld. USD.

Jak si vedl salesforce.com ve srovnání s konkurencí? Co se týče samotného předplatného za cloudové služby, tady je nutno říci, že částečně zaostával. Jeho 25% YoY nárůst nedokázal dotáhnout 30% posílení německého SAP nebo 33% amerického IBM. Nesmíme opomenout ani Amazon a jeho cloudovou službu Amazon Web Services, jenž meziročně vyskočila o 47 %.

Avšak hlavním zklamáním je pro investory výhled na další kvartál. Poměrně úzký interval tržeb 2,34 – 2,35 mld. USD (+22,5% YoY při střední hodnotě) se nachází pod tržním konsensem 2,37 mld. USD. To samé platí pro čistý zisk na akcii, jenž je směřován mezi 0,25 – 0,26 USD (+6% YoY při střední hodnotě) při tržním odhadu udávajícím 0,28 USD. Neuspokojivý odhad tržeb je způsoben právě již zmiňovanou položkou příjmy příštích období, jež překonala očekávání a přesunula tak část tržeb z kvartálu F1Q18. Akcie salesforce.com před otevřením trhu klesají o 3,5 %.



Lowe’s Cos

Obchodní řetězec se zbožím pro dům a zahradu těžil z dobrého vývoje amerického realitního trhu. Rostoucí ceny nemovitostí motivovaly majitele k větším výdajům na opravu/údržbu, což se projevilo v tržbách na úrovni 15,78 mld. USD (+20 % YoY) při tržním konsensu 15,37 mld. USD. Same-store-sales (tržby z prodejen otevřených déle než 1 rok) rostly meziročně o 5,1 %, zatímco predikce udávaly 2,4 %. Zefektivnění prodeje v podobě propuštění cca 1 % zaměstnanců pomohlo čistému zisku na akcii, jenž se vytáhl na 0,86 USD (+45 % YoY). Tržní odhady v tomto případě směřovaly k 0,79 USD.

Výsledkem příznivého trendu na realitním trhu by měly být tržby za fiskální rok 2017 rostoucí o 5 %. K tomu si ještě přidejme čistý zisk na akcii očištěný o jednorázové položky na úrovni 4,64 USD (1,1 USD nad tržním konsensem). Pozitivně překvapivé výsledky a výhled posouvají akcie před otevřením trhu vzhůru o 9 %.