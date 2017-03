Americké akcie na rekordech. Fondy ale sahají víc po těch evropských

Globální investoři do akcií se Evropě řadu měsíců vyhýbali, teď jsou ale zpátky. Analytici HSBC Holdings hovoří o „významné rotaci“, která probíhá už od října a která se děje na úkor amerických akcií. Největšími vítězi na starém kontinentu byly od října akcie těžařských firem a bankovní tituly. Ty přitom fondy ve svých portfoliích začaly převažovat poprvé od konce roku 2015.



Na co tedy v Evropě letos sázejí investiční býci? Jednak na silnější růst světové ekonomiky, ale také rostoucí firemní zisky a slabší euro. To vše by podle nich mohlo táhnout evropské akcie výše – a to i přes nervozitu, kterou vyvolávají jarní prezidentské volby ve Francii.

„Rostoucí optimismus vůči Evropě naznačuje, že investoři jsou relativně v klidu, pokud jde o politickou nejistotu, která Evropě v příštích 12 měsících hrozí,“ uvedli analytici HSBC.

Z regionálních trhů se na přílivu investic od října nejvíce podílely Švýcarsko a Švédsko. Trhy v eurozóně se ale minulý měsíc začaly dotahovat. Naopak britské akcie byly podle HSBC výjimkou. Rostl i zájem o japonské akcie.

Loni byla situace v evropských akciích jiná. Obavy vyvolávalo hlasování o brexitu, bankovní krize v Itálii a skomírající ekonomika evropského bloku, takže investoři se po většinu loňského roku evropským akciím vyhýbali.

Nyní ale banky jako Goldman Sachs Group a JPMorgan Asset Management dokonce předpokládají, že návratnost evropských akciových titulů v letošním roce překoná návratnost těch amerických.

Optimismus byl dnes v Evropě patrný. Německý index DAX se v průběhu obchodování vyhoupl na 22 měsíční maximum nad 12 000 bodů a panevropský index Stoxx 600 rostl odpoledne o 1,4 procenta na nejvyšší hodnoty od předloňského prosince.

Historické rekordy jako v USA ale v Evropě ani zdaleka nepadaly. Spojené státy mají za sebou první projev prezidenta Donalda Trumpa v americkém Kongresu. Nový šéf Bílého domu v něm nabídl smířlivější tón, opět ale nevysvětlil, kde na svoje plány na tvorbu pracovních míst, snižování daní či slíbené výdaje do infrastruktury a na armádu vezme. Chyběly i podrobnosti ke slíbené deregulaci.

Americkým akciovým trhům, které v posledních dnech nepřetržitě trhají historické rekordy, to ovšem zatím ani zdaleka nevadí. Americký akciový index Dow Jones Industrial Average se tak dnes poprvé v historii vyhoupl nad 21 000 bodů. Na průběžných historických maximech je i širší index S&P 500 a převážně technologický index Nasdaq .

Zdroje: CNBC, BBG