Seznam.cz: Rodiče dvojčat si zaslouží výrazné přilepšení. Ministr navrhuje 110 tisíc korun navíc

Otec dvojčat, ministr pro lidská práva Jan Chvojka, navrhuje vyplatit místo 220 tisíc 330 tisíc korun.





Ministr pro lidská práva Jan Chvojka se rozhodl pomoci rodičům, jimž se narodí dvojčata nebo dokonce vícerčata.

Zatímco dnes mají matka, nebo otec dvojčat nárok na stejný rodičovský příspěvek, jako by se jim narodilo jediné dítě, chce ministr tuto částku zvednout.

Do novely zákona o státní sociální podpoře, kterou bude ve středu ve druhém čtení projednávat Sněmovna, přidal návrh, aby se pro rodiče dvojčat zvedl příspěvek na 1,5 násobek toho, co stát vyplácí v případě jednoho dítěte.

Převedeno do čísel: Dnes dostanou rodiče s jedním dítětem i rodiče dvojčat 220 tisíc, nově by to mělo podle Chvojky být pro rodiče s dvojčaty 330 tisíc.

V Česku se v průměru rodí kolem 1600 vícerčat ročně.

„Předpokládá se, že státní kasu by navýšení rodičovského příspěvku pro vícerčata první rok účinnosti zákona vyšlo na zhruba 400 milionů korun," vypočítává z toho v pozměňovacím návrhu ministr Chvojka.

Do práce už po půl roce

Novela zákona o státní sociální podpoře také upravuje možnost rychlejšího čerpání rodičovského příspěvku.

Dnes je nejkratší doba, kdy je možno částku 220 000 korun vyčerpat, dva roky. Nově by mohla být šest měsíců.

Možnost rychlejšího čerpání rodičovského příspěvku by ale měla svá pravidla. V návrhu novely zákona stojí, že výše měsíčního rodičovského příspěvku by nesměla být vyšší než 70 procent hrubého měsíčního výdělku rodiče, který zůstane s dítětem doma.

Ministerstvo práce a sociálních věcí, které chce zákon upravit, uvádí příklad: Matka, která bude před rodičovskou dovolenou vydělávat 27 000 korun (tedy průměrný měsíční plat) bude moci celkovou sumu (220 000 korun) vyčerpat nejrychleji během 12 měsíců. Měsíčně by tak matce mohlo chodit na účet 21 000 korun.

I tento systém by ale měl mít strop. Nejvýše by mohl rodič pobírat příspěvek sahající k 33 000 korun.

Autorka: Pavlína Kosová





Originál článek:

https://www.seznam.cz/zpravy/clanek/rodice-dvojcat-zaslouzi-vyrazne-prilepseni-ministr-navrhuje-110-tisic-korun-navic-28443