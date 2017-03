Trump překvapil klidnějším tónem, opět však nevysvětlil, kde vezme peníze

Včerejší projev nového amerického prezidenta Donalda Trumpa před oběma komorami Kongresu sice byl plný „trumpovských“ klišé a patriotismu, překvapil však například i důrazem na občanská práva menšin. Nový prezident ale zase nevysvětlil, kde chce na své megalomanské plány vzít peníze.



„Nová národní hrdost se šíří napříč naší vlastí… Dnes jsme svědky obnovy Amerického Ducha,“ zaznělo včera na společném zasedání senátu a sněmovny reprezentantů amerického Kongresu. Chvílemi až hrozivě národovecký tón však Trump umně a pro mnohé překvapivě vyvažoval výroky o ochraně menšin, podpoře spojenců v zahraničí a současné respektování suverenity jiných států.



Hned na začátku projevu připomněl končící Black history month, odsoudil útoky na židovskou komunitu a střelbu v Kansas City. V průběhu projevu dále vyzdvihl také kanadsko-americkou iniciativu, která má podporovat podnikatelky, a oznámil záměr zlepšit přístup Afroameričanů a Hispánců ke vzdělání.



Nejvíc pozornosti mezi investory asi získaly Trumpovy výroky o jeho plánech v ekonomické oblasti. Zaznělo potvrzení toho, že nové administrativě půjde především o navrácení pracovních míst do USA, vyjednání „férových“ obchodních dohod a investice do infrastruktury ve výši jednoho biliónu amerických dolarů. Daně chce škrtat hlavně podnikům a střední třídě. Politika Obamacare má být nahrazena jiným systémem, který by zdravotní péči dál rozšířil a zlevnil.



Záznam Trumpova projevu před Kongresem



Zdroj: Youtube



Důraz dal Trump také na bezpečnostní problematiku. Omezení imigrace dal do souvislosti s domácí bezpečností, ale i s ekonomickými zájmy země a zaměstnaností. Rozpočet na obranu má být výrazně navýšen.



Co se zahraniční politiky týče, za vypíchnutí stojí Trumpovo vyjádření podpory Severoatlantické alianci, o které mnozí v průběhu jeho volební kampaně za oceánem pochybovali. Zazněl i požadavek, že „partneři musí plnit finanční závazky,“ zřejmý odkaz k některým členským státům NATO, včetně České republiky, které mají rozpočet na obranu pod aliančním závazkem 2 procenta HDP.



I přesto Trump Kongres ujistil o tom, že chce být hlavně prezidentem Američanů a reprezentovat USA, ne celý svět, a že hodlá uznávat suverenitu ostatních národů. Jedná se tak o další signál odklonu od intervencionismu typického jak pro demokratické, tak pro republikánské administrativy v letech od konce studené války a zřejmě i o krok směrem k multipolárnímu světu.



Trump však opět nezmínil, kde chce na své plány vzít peníze. Také navýšení rozpočtu na obranu se jeví zbytečným a nedává příliš smysl v kontextu menšího intervencionismu. Přesto byl projev přijat celkově kladně. Podle Financial Times se jednalo zatím o Trumpův „nejprezidentštější“ projev, zatímco liberální New York Times uvítal optimismus a důraz na práva menšin, i když dodal, že není jasné, zda to je tohle „skutečný“ Trump.