Průmysl eurozóny a Německa rostl v únoru nejrychleji za šest let

Aktivita ve zpracovatelském průmyslu eurozóny a samotného Německa v únoru zrychlila na nejvyšší úroveň za téměř šest let. Vyplývá to z průzkumu zveřejněného společností IHS Markit. Aktivitu podporuje slabší euro, které zvyšuje poptávku po vývozu.



Index nákupních manažerů (PMI) ve zpracovatelském průmyslu eurozóny stoupl v únoru proti lednu o 0,2 bodu na 55,4 bodu, což byl nejvyšší údaj od února 2011. V Německu, kde má zpracovatelský průmysl téměř pětinový podíl na hrubém domácím produktu, se pak zvýšil o 0,4 bodu na 56,8 bodu, nejvýše od května 2011. Index tak dále stoupl nad klíčovou padesátibodovou hranici, která je předělem mezi růstem a poklesem aktivity.



"Firmy ze zpracovatelského průmyslu eurozóny hlásí nejsilnější růst výroby a objednávek za téměř šest let, což vypadá jako stále robustnější oživení," uvedl ekonom IHS Markit Chris Williamson. Letos jsou podle něj firmy nejvíce optimistické ve výhledu do budoucnosti od vypuknutí dluhové krize v regionu a hlásí vyšší poptávku doma i na vývozních trzích.



Naději na silnější růst v eurozóně posiluje slabší euro, které zlevňuje zboží z eurozóny v zahraničí. Dílčí index nových vývozních objednávek stoupl nejvýše od dubna 2011. Analytici dotazovaní agenturou Reuters očekávají v letošním roce další pokles eura vůči dolaru o tři procenta.

Také podmínky ve zpracovatelském sektoru v ČR se v únoru zlepšily. Index PMI stoupl na nejvyšší hodnotu od dubna 2011, a to na 57,6 bodu z lednových 55,7 bodu. Úroveň 50 bodů je předělem mezi růstem a poklesem. Index sleduje výrobu, nové objednávky, zaměstnanost, termíny dodávek od dodavatelů a zásoby. K růstu indexu v únoru přispělo všech pět ukazatelů.