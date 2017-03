10.h - BCPP přerušuje pětidenní pokles a maže ztráty z úvodu týdne

Pražská burza zahajuje středeční obchodování růstem o výraznějších 0,8 procenta a přerušuje tak sérii pěti poklesů v řadě a zároveň maže ztráty z úvodu týdne. Západoevropské burzy otevírají silným růstem o 1 procento. Včerejší komentáře z Fedu zvýšily šance na březnové zvýšení sazeb americké centrální banky. Také středoevropské burzy otevírají rovněž vysoko v zelených číslech, když polský index WIG 20 přidává 1,7 procenta, maďarský BUX zpevňuje o 1,5 procenta a rakouský ATX roste o necelé procento.



Rostoucí sázky na březnové zvýšení sazeb Fedu pomáhají především finančním titulům a dílčí evropský index Stoxx 600 Banks roste o 1,8 procenta. Akcie Erste Bank rostou v Praze o 1,3 % na 755 Kč a mažou tak část ztrát z úvodu týdne a kolem hospodářských výsledků. Slušný zisk kolem 1 procenta si připisují také akcie pojišťovací skupiny VIG a banky Moneta, zatímco akcie Komerční banky rostou o mírnějších 0,7 procenta.



Akcie ČEZ v úvodu rostou jen o mírných 0,4 % na 452,5 Kč, když cena elektřiny stagnuje. Cena elektřiny s dodávkou v příštím roce nepatrně klesá na německé burze o 0,15 % na 30,35 EUR/MWh.

Výrobce netkaných textilií Pegas Nonwovens postaví nový závod v Jihoafrické republice. Investuje do něj miliardu jihoafrických randů, zhruba dvě miliardy korun, a zaměstná několik set lidí. Informuje o tom server Euro.cz. Podle něj jde o jednu z největších investic do zpracovatelského průmyslu v JAR za posledních pět let. Akcie na pražské burze ztrácejí zhruba půlprocento.

U zpracovatelského sektoru ještě zůstaňme v rovině makrodat. Podmínky ve zpracovatelském sektoru v ČR se v únoru zlepšily. Index PMI stoupl na nejvyšší hodnotu od dubna 2011, a to na 57,6 bodu z lednových 55,7 bodu, ukázala čerstvá data Markit.