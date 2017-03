Plní Donald Trump své sliby? Aneb první 40 dnů v úřadu

<br>

Americké hospodářství nyní šlape lehce nad svým potenciálem a v nejbližších letech by tento trend měl pokračovat (dle odhadů Fedu do roku 2019). Expanzivní fiskální politika by proto mohla vést k přehřívání ekonomiky a značným inflačním tlakům, na což by byl Fed nucen zareagovat rychlejším zvyšováním sazeb. A to se mu tak úplně nechce, jelikož růst úrokových sazeb by tlačil na posilování dolaru. Silnější dolar by pak přesměroval poptávku od domácí produkce směrem k importům, což by zbrzdilo americký růst.

A aby to nebylo tak jednoduché, tak do hry ještě vstupuje daňová reforma, která je opět jednou velkou neznámou a která by mohla sama o sobě významně tlačit na apreciaci dolaru (návrh Border Adjustment Tax Paula Ryana). Amerika by si tak za cenu silnějšího dolaru dovážela nižší inflaci ze zahraničí, což by mohlo dostatečně ulevit domácím inflačním tlakům, a častější zvyšování úrokových sazeb by tak nebylo nutné.