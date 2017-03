Trump si v projevu ruce konkrétními plány nesvázal. Předvolební hroty se mírně otupují

Americké akciové indexy včera zavřely v mírné ztrátě. Valná většina pozornosti investorů se upnula k projevu Donalda Trumpa.



Ten zopakoval svůj záměr snížit daňovou zátěž, zklamáním nicméně byla absence jakýchkoliv konkrétností. Trhy tak nadále pouze spekulují, jak dramatické změny se zejména korporátní zdanění dočká. Připomeňme, že snížení korporátní daně zatíží rozpočet vlády. I proto se diskutuje možnost zrušení některých daňových odpočtů. Změna nastavení korporátní daně by nahrála zejména menším společnostem. Přece jen jsou to právě ony, které dominantně operují na americkém trhu, pročež je jejich efektivní zdanění vyšší, než v případě nadnárodních koncernů. Ty si totiž užívají levnějších daní z operací za hranicemi USA. K migrační politice Trump uvedl, že hodlá zavést selektivní program přijímání zahraničních obyvatel, a to v závislosti na jejich schopnostech. Americký prezident zdůraznil také nutnost investovat do vlastní země (okolo 1 bil. USD připadne na infrastrukturu), namísto pokračujícího vydávání prostředků na zájmy zemí jiných (zejména ve smyslu válečné pomoci).



Plán na zeď je v plném proudu a výstavba má brzy započít.



Trump se taktéž vyjádřil k tématu uvalení cel. Domnívá se, že je stávající systém nespravedlivý, neboť USA dovozy ze zahraničí celní srážkou nezatěžuje, zatímco v opačném směru tomu tak je.



Velká část projevu se týkala reformy zdravotního pojištění. Trump zopakoval svůj záměr zrušit Obamacare a vytvořit nový systém. V jeho rámci by měli mít nárok na pojištění všichni, tedy i lidé, které pojišťovny s ohledem na jejich zdravotní stav nechtějí pojistit. Jinak ale zazněla pouze vágní vyjádření ve směru nutnosti nabídnout spotřebitelům daňové úlevy a vyhradit prostředky pro podporu Medicaid. Pochopitelně byla taktéž zdůrazněna nezbytná kontrola cen léků. Prezident také zmínil touhu urychlit proces schvalování léků.



Hlava Bílého domu podporuje uskupení NATO, na druhou stranu požaduje od jednotlivých členů plnění finančních pravidel.



Celkově lze z povídání Trumpa učinit dva závěry. Za prvé se potvrdilo, že skoro až drsná předvolební rétorika postupně otupuje své hrany.

Za druhé – nadále nemáme žádnou konkrétnější představu, jak budou Trumpovy snahy v reálu vypadat. Prozatím jde o poměrně líbivá slova, která snadno mohou narazit na tvrdou realitu. Ta je rýsována zejména vládním rozpočtem, komplikovaným přijetím reforem bez „vedlejších“ ztrát (zrušení Obamacare), či nejistým efektem vládních investice (krátkodobé pozitivum vs dlouhodobá efektivnost).



Jan Šumbera