Kdy najdou akciové trhy v USA svá maxima?

Naposledy jsem se vývoji na americkém akciovém trhu věnoval v prosinci, kdy akcie (v případě S&P) atakovaly tehdejší rekordní hodnoty nad valuací 2200 USD. Nyní, o další dva měsíce později, se tento indexech blíží hodnotě 2400 USD. Od listopadového zvolení Donalda Trumpa prezidentem USA došlo k posílení akciového trhu o 13%. Je další vývoj stejným směrem opodstatněný a udržitelný?

Současná rallye je tažena zejména vysokými očekáváními budoucích pozitivních ekonomických změn, která jsou s nástupem ne vždy dobře čitelného podnikatele do funkce spojena. Mezi nejvýznamnější patří především příslib daňové reformy, která by měla zahrnovat snížení sazeb a úpravu způsobu zdanění korporátního sektoru. Jejím vedlejším efektem by měl být i přesun finančních prostředků držených americkými korporacemi z důvodu daňové optimalizace v zahraničí. Dalším prorůstovým faktorem je potom příslib investic do infrastruktury, resp. původní příslib, který naznačoval rozsáhlé investiční plány v oblasti komunikací a dopravy. Tento projekt má ale stále velmi neurčité obrysy a původně avizovaný program ve výši dosahující 1 000 mld. USD může nakonec být realizován ve značně nižším rozsahu. Tyto důvody drží náladu investorů na úrovních dostatečných k tomu, aby do akciových fondů přicházely další peníze. Jen od počátku letošního roku to bylo přes 50 mld. USD a od podzimních voleb pak dohromady téměř 150 mld.

S rostoucími zkušenostmi s konkrétními kroky prezidenta, ale stále častěji zaznívají hlasy varující před bezbřehým optimismem. Respektovaný investor Seth A. Klarman ze společnosti Baupost Group spravující aktiva v hodnotě 30 mld. USD upozorňuje na současnou euforií a příliš vysokou valuací. Ve svém dopise investorům mimo jiné píše, že investoři se zaměřili na možné přínosy snižování daní, ale zároveň ignorují rizika, která by mohlo způsobit budování obchodních bariér a návrat k domácímu protekcionismu. Ve zkratce připomíná, že takováto politika se historicky již neosvědčila a pro společnost jako celek je škodlivá. Dále zdůrazňuje i potenciální nebezpečí dnes téměř neznámé inflace, kterou by mohla podobná stimulace ve spojení s rostoucím vládním zadlužením vyvolat. Varuje před špatně predikovatelnými kroky Donalda Trumpa, jež by mohly v budoucnu na trhy vnést vysokou volatilitu.

Dalším sledovaným hráčem, který upozorňuje na vrchol investorského optimismu je banka Goldman Sachs. Její stratégové zaujali pozici umírněných pesimistů, když očekávají vrchol letošních nákupů indexu S&P okolo 2400 USD a následný pokles zpět na hodnoty 2300 USD ve druhé polovině letošního roku. Veřejné předpovědi této banky však bývají z historického pohledu diskutabilní. Připomeňme její predikce vývoje ceny ropy z roku 2008 nebo očekávání dalšího růstu ceny zlata v roce 2011. V obou případech šlo naopak o vrchol trhu. Nicméně i přes značně konzervativní postoj se nyní banka přiklání spíše k možnosti vybírání zisků, způsobeným nižším a pozdějším promítnutím se daňové reformy do bilancí firem. Pro rok 2017 počítá banka s poklesem firemních zisků o 1%, a svým investorům doporučuje ignorovat možný dopad Trumpovi daňové reformy a soustředit se na akcie s vnitřním potenciálem růstu.

Významným hráčem ve hře o budoucí cenu akcií je samozřejmě i FED. Ve vztahu k akciovým trhům se jeho předsedkyně Janet Yellen v prosinci vyjádřila ve smyslu očekávání jejich návratu na reálné hodnoty. FED zvažuje reakci na případnou příliš expanzivní politiku vlády USA a je připraven zvyšovat úrokové sazby adekvátním tempem. Zvýšení výnosové křivky na jejím delším konci by se pak mohlo stát stopkou pro další pokračování současného akciového trendu. Stejně jako u slibů a představ Donalda Trumpa je ale i zde značný prostor mezi dnešní interpretací a budoucí realitou. Investoři proto budou, k tomu aby uvěřili ve trojí letošní zvýšení sazby, potřebovat brzkou akci, nejlépe již na dalším zasedání FOMC. To se uskuteční 14-15. března a bude na něm diskutována a na následné tiskové konferenci prezentována nová situační zpráva o stavu americké ekonomiky.

Domácí, tedy dolarové, záležitosti ale nejsou jediným hybatelem ceny amerických akcií. Na jejich dnešní výši má podíl i uklidnění nervozity okolo vývoje čínské ekonomiky, která byla v centru pozornosti po celý loňský rok. Snížení napětí z globálního vývoje je ostatně vidět i na MSCI World index, sledujícím akcie ze 23 rozvinutých trhů. I ten v posledních dnech překonal svá historická maxima.