Robřesk: Fed se připravuje na březnové zvýšení úroků

Pozornost trhů se včera soustředila zejména na vystoupení amerického prezidenta Trumpa v Kongresu, výraznější novinky ale nakonec přišly od zástupců Fedu. Trump totiž zůstal dlužný detailnější popis chystaných ekonomických opatření. Kolem toho, co přesně myslí snížením (mimo jiné i korporátních) daní, tak stále panuje nejistota, jakož i o uvalení speciální přeshraniční daně. Trump nicméně opět všechny ubezpečil, že chystá navýšení vládních výdajů. Ať již nasměrovaných do infrastruktury či do posílení obrany. Detailnější časový plán však neposkytl.



Mnohem více pozornosti a hlavně i odezvy tak měly projevy vlivných členů měnového výboru Fedu (FOMC) Dudleyho a Williamse. Zejména první zmiňovaný - v rámci FOMC vnímaný jako holubice a navíc s permanentním hlasovacím právem - včera uvedl, že argumenty pro další zvýšení sazeb vypadají mnohem přesvědčivěji a že by k němu mohlo dojít vcelku brzy. I když termín “vcelku brzy” následně relativizoval, tak trhy si jeho vyjádření vyložily vcelku jasně a pravděpodobnost březnového růstu sazeb vyletěla v očích trhů k 70 %. Ještě detailněji se o možnosti růstu sazeb již za dva týdny (zasedání se koná 15. března) rozhovořil šéf Fedu ze San Francisca Williams. Ten uvedl, že ekonomika se pohybuje na prahu plné zaměstnanosti a že právě chystané Trumpovy daňové reformy jsou pozitivním rizikem pro inflaci, která již tak směřuje vzhůru.



Veškerá pozornost se tak ve zbytku týdne soustředí na páteční vystoupení Janet Yellenové. Což o to, ekonomické argumenty pro zvýšení sazeb v březnu jsou vcelku pádné (náš běžící odhad růstu americké ekonomiky pro první kvartál například zrychlil na 2,9 %, GDP Now věští 2,5 %), ale zároveň platí, že šéfka Fedu má dlouhodobě zřejmou tendenci překvapovat trhy holubičím směrem…

***FOREX***

Region

Maďarská centrální banka v souladu s očekávání ponechala svoji politiku beze změny včetně nestandardních likviditních opatření. MNB očekává, že inflace dále poroste a měla by se dostat na cíl (3 %) v první polovině příštího roku. Podle bankovní rady, pokud se tato očekávání budou naplňovat, tak nebude zapotřebí delší dobu měnit nastavení měnové politiky (což podle nás znamená v tomto roce).



Dnes mohou v regionu zarezonovat dvě záležitosti - za prvé přiostřující se politika Fedu (resp. rostoucí krátké dolarové sazby) a za druhé indexy podnikatelských nálad PMI.



EUR/USD/GBP

Nikoliv Donald Trump, ale zástupci vedení Fedu včera potopili kurz eurodolaru, neboť rétorické přípravy na březnové zvýšení úroků americké centrální banky byly evidentně zahájeny. Na pozadí silných dat dvě vlivné figury uvnitř vedení Fedu - Dudley a Williams - vyslaly jasný signál, že Fed se velmi seriózně bude za 14 dní bavit o zvýšení úroků. Trhem implikovaná pravděpodobnost pro březnové zvýšení úroků tak vylétla nad 70 %, což se samozřejmě musí dolaru líbit.



Dnešek bude opět plný dat, přičemž nejprve to může být vyšší německá inflace, která lehce přibrzdí tlak na posilování dolaru. Nicméně následná kupa amerických dat (jádrová inflace, spotřební výdaje a index ISM) může opět vše převálcovat a eurodolar se může tlačit dále směrem na jih.