Pegas Nonwovens investuje dvě miliardy do továrny v JAR, zaměstná stovky lidí

Výrobce netkaných textilií Pegas Nonwovens postaví nový závod v Jihoafrické republice. Investuje do něj miliardu jihoafrických randů, zhruba dvě miliardy korun, a zaměstná několik set lidí. Informuje o tom server Euro.cz. Podle něj jde o jednu z největších investic do zpracovatelského průmyslu v JAR za posledních pět let.



Firma svůj zájem postavit závod v Jihoafrické republice oznámila už loni. Nakonec našla vhodný pozemek u Kapského města. "Uvažujeme o instalaci nejmodernější linky, která vzhledem k nižším investičním výdajům, nižším nárokům na infrastrukturu a nižší kapacitě představuje vhodnou platformu pro etablování se na nových, rozvíjejících se trzích. Zároveň začínáme jednat se zákazníky, kteří projevili zájem o spolupráci v tomto regionu, abychom naplnili kapacitu nové linky," uvedl v polovině loňského roku generální ředitel textilky František Řezáč.



Textilce se daří držet ziskové hospodaření a stále se rozvíjí. Po úspěšném uvedení do komerčního provozu linky v Egyptě postavila ve Znojmě nový sklad, plánuje zde stavbu nové linky. Také řeší možnost expanze do Jihoafrické republiky. Za loňská tři čtvrtletí měla tržby 4,3 miliardy korun a zisk 351 milionů.



Pegas má závody ve Znojmě, v Bučovicích a také v Egyptě poblíž Káhiry. Vyrábí netkané textilie na bázi polypropylenu a polyetylenu, které se využívají ve stavebnictví, zemědělství či zdravotnictví. Společnost je součástí mezinárodního holdingu se sídlem v Lucembursku a zaměstnává v ČR 570 lidí. Je veřejně obchodovaná na burzách v Praze a ve Varšavě, kde však v březnu skončí.