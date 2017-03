Burza v Damašku minulý rok zažila rekordní objemy, bylo to ale kvůli inflaci

V Sýrii už šestým rokem zuří konflikt. Dění na burze cenných papírů v Damašku tomu, alespoň „papírově“, vůbec nenasvědčuje. Obchodování na této burze ve válkou sužované zemi se v článku věnoval Jack Davies ze Saxo Bank.



Damašská burza vznikla v rámci ekonomických reforem v roce 2009, tedy dva roky před tím, než se v zemi rozpoutala krvavá válka, která doposud trvá. I přes intenzivní boje v posledním roce, jenž vyvrcholil porážkou povstalců v Aleppu, klíčovém městě, které několik let drželi, zaznamenala v roce 2016 damašská burza rekordní objemy.



Jedná se však pouze o „optický klam“. Za vyšším objemem je výrazné oslabení syrské libry. Zvyšující se tržní kapitalizace tak ve skutečnosti odráží vysokou inflaci v zemi. Ještě před válkou stál jeden dolar 50 syrských liber, dnes už přes 500 liber.





Skutečně obchodovaných titulů je na burze v Damašku pouze šest, přičemž se skoro ve všech případech jedná o pobočky zahraničních bank. Podle Rašáda al-Kattána, bývalého zaměstnance jedné libanonské banky operující v Sýrii, většina bank v zemi nyní prodělává. Dokládá to historkou o bývalých kolezích, kteří se dříve věnovali korporátnímu bankovnictví a nyní byli přeřazeni do oddělení, jež hledá dlužníky schopné splatit půjčky. Snaha snížit ztráty tak jinými slovy získala přednost před generací nových zisků.



To nejhorší však mají podle al-Kattána syrská libra a zřejmě i bankovní sektor už za sebou. Vítězství syrské armády u Aleppa výrazně nahrálo režimu prezidenta Bašára Asada, který nyní ovládá většinu (dříve) ekonomicky vyspělých oblastí v zemi. I tak však nevěští damašské burze světlé zítřky – v zemi totiž není po několika letech války dostatečný počet lidí, kteří by byli ochotní investovat své prostředky na burze.



Přesto se situace o něco zlepšila. Jeden ze dvou poskytovatelů mobilních služeb v zemi, Syriatel, na začátku roku podepsal dohodu o tom, že se na burze budou obchodovat jeho akcie. Na jih od Damašku se zase staví elektrárna s výkonem 701 MW. Příležitostí pro investory by mohla být i očekávaná poválečná obnova země.