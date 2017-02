Jaký je rozdíl mezi Market Maker a ECN brokerem? (Infografika)

Co to je ECN broker?

Označení ECN je zkratkou pro Electronic Communication Network neboli pro síť, na které dochází k vyspořádání forexových transakcí. Jedná se technické nastavení značící, že broker vaše příkazy zasílá k vyplnění nějakému jinému subjektu, který bývá označován jako poskytovatel likvidity.

ECN broker není protistranou vašich obchodů, což mu dává nálepku vyšší transparentnosti.

Ale není ECN jako ENC. Klíčové je zjistit, komu broker příkazy zasílá?

Teoreticky se může jednat o jedinou banku nebo jineho poskytovatele likvidity, kterým může být mimojiné i dceřinná společnost brokera nebo jiný subjekt s ním svázaný. Může se tak stát, že i broker, který se jeví jako transparentní ECN, vyplňuje vaše příkazy stejným způsobem jako Market Maker.

Snahou každého tradera by mělo být obchodovat na co nejlikvidnějším trhu, kde působí co nejvíce subjektů, které nejsou s brokerem provázány. V ideálním případě globální banky.