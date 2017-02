Long signál na akcie Tesla

Investiční newsletter Breakout Trader od LYNX přináší každý týden 5 investičních analýz. Jedná se o analýzu čtyř světových akcií a jednoho ETF. Analýzy obsahují konkrétní úrovně vstupu i výstupu (stop-loss i cílové ceny). Komplexní krátkodobá analýza jednotlivých titulů přibližuje investorům strategii zkušených investičních profesionálů.

V tomto týdnu analytiky LYNX zaujaly akcie Tesla (TSLA), Caesars (CZR), SMA Solar (S92) a SBM Offshore NV (SBMO) a ETF na sektor ocelářství VanEck Vector Steel ETF (SLX).

Cenné papíry předního výrobce elektroautomobilů se v posledních měsících předvedly v neobyčejně dobré kondici. Poté co cena prorazila rezistenci na hladině $ 215, získal trh silné nákupní momentum a bez jakýchkoliv známek slabosti vyrostl až k historickým maximům na hladinu $290.

Zasloužená korekce, kterou cena předvedla v posledním týdnu, se zastavila o 50-denní klouzavý průměr. To je silná plovoucí SR úroveň a chce-li si trh podržet punc síly, neměl by klesnout níže. Poslední svíčka indikuje opět zájem nakupujících – cena nechává dlouhý spodní knot a vytváří tzv. „hammer“ (kladivo), formaci, která často obrací trh.

Důležité je hlídat, že se cena skutečně udrží nad touto klíčovou hladinou. Pakliže prorazí níž, vstupní nastavení je negováno a do obchodu nevstupujeme. Vstup plánujeme na ceně $ 249 a stoploss umístíme pod lokální minimum na $240. Výstup plánujeme bezpečněji ještě před průrazem do nové rekordní úrovně na $285.

Americký řetězec kasin je opět v módě. Cena se po prudkém volatilním výkyvu z konce října ustálila v mírném rostoucím tempu. Od listopadu roku 2016 trh vytváří vyšší maxima a vyšší minima, což technicky vzato znamená čistý, etablovaný býčí trend.

Nyní se nacházíme na průrazu silné rezistence zhruba na ceně $9,40. V případě jejího proražení očekáváme prudkou nákupní reakci a nárůst ceny o 20 %. Proč by cena měla reagovat tak prudkým výpadem? Vysvětlení je jednoduché: trh svým táhlým růstem láká short obchodníky, kteří rádi prodávají za ty nejvyšší ceny. V případě proražení výš budou muset tito obchodníci zavřít pozice, tedy nakoupit, což vytvoří další impulz pro růst.

První polovinu pozice budeme otevírat při průrazu na hladině $9,50, při akceptaci ceny výš dokupujeme do plna. Růst na $11,00 až $11,50 by měl přijít záhy. Stoploss umístíme pod hladinu $9,00, což je dostatečná ochrana. Silný průraz by neměl nechat trh se vracet příliš zpět. Umístění většího stoploss v tomto případě není nezbytné.

Chcete podrobné analýzy s konkrétními úrovněmi vstupu a výstupu pro všechny výše zmíněné tituly? Celkem můžete každý týden získat investiční analýzy čtyř akcií a jednoho ETF.

Registrujte se k odběru investičního newsletteru Breakout Trader zcela zdarma a bez závazků na odkazu www.lynxbroker.cz/breakout-trader.

Upozornění: Všechny úrovně vstupů i výstupů z obchodů vychází z osobních strategií autorů newsletteru a mají pouze informativní charakter. Neměly by být chápány jako specifická nákupní a prodejní doporučení, ale jako podklad pro další analýzu se zohledněním Vašich investičních možností a zkušeností. Ujistěte se, že znáte podmínky investičního newsletteru.