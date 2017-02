FLASH: ISM může dál stoupat, naznačují zprávy z Chicaga

Index podnikatelské nálady, jak ho sestavuje chicagský ISM, se v únoru výrazně zlepšil na 57,4 bodu. Tím překonal konsensus nastavený na 53,5 i lednovou hodnotu 50,3 bodu. Index sice minule zklamal, ale aktuální měsíc přináší nápravu a návrat na mírně vzestupný trend, který trvá už od roku 2015.



Co je důležité, v únoru jsme viděli dobré výsledky průzkumů nejen z Chicaga, ale také z New Yorku a Filadelfie. Vzhledem k tomu předpokládáme, že se index ISM, sledující situaci ve výrobním sektoru v celých USA, dál zlepší. Tento index se zatím od slabého loňského srpna dokázal zvýšit v každém následujícím měsíci a v lednu se dostal na 56 bodů odpovídajících solidní expanzi sektoru. Informace z regionů naznačují, že by se index v únoru mohl posunout vzhůru o další bod až dva. Konsensus přitom ISM věstí zlepšení pouze o 0,2 bodu.

