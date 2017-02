Gazprom: Tržní podíl v EU bude stabilní nebo rostoucí do r. 2025

Ruský plynárenský gigant Gazprom, který do EU dodává 34% celkové spotřeby plynu unie odhaduje, že do roku 2025 se jeho tržní podíl bude držet kolem 35%. Toto očekávání vychází především z klesající produkce v rámci samotné EU.Podle vedení firmy je Evropa stále hlavním a naprosto prioritním trhem a z druhé strany také Rusko je pro Evropu zcela jasně klíčovým dodavatelem, který zatím nemá ani ve výhledu náhrady.Vedení Gaypromu věří v obecné zlepšení vztahů mezi Ruskem a EU v tomto roce, mimo jiné díky vstřícnějšímu přístupu nového US prezidenta.Podle vedení Gazpromu dodávky plynovody do Asie začnou proudit nejdříve v roce 2019.Na adresu rostoucího vlivu břidlicového plynu vedení Gazpromu odhaduje, že většina této produkce nalezne své odběratele v Asii a Americe, podobně jako tomu bylo v loňském roce. Zkapalněný zemní plyn je zhruba o 30% dražší na straně nákladů.Gazprom si navíc své odběratele "háčkuje" prostřednictvím nízkých cen. Dodávky do Evropy vloni zlevnily na 12leté minimum na úrovni 167 USD za 1000 kubíků plynu. Podle vedení firmy by se ceny mohly zotavit směrem k rozpětí 180-190 USD K dodávkám do Číny vedení Gazpromu uvádí, že tímto směrem se nesmí nikam spěchat. První dodávky trvalo vyjednat více jak 10 let.Co se týče dividend, ty by měla zůstat minimálně stabilní. Mohou i růst, protože Kreml začíná tlačit na růst tempa redistribuce zisků u státních podniků místo zvyšování obecné daňové zátěže. Přesto ale vedení považuje cíl výplatního poměru na úrovni 25% zisků za rozumnější než vládní cíl na úrovni až 50%.