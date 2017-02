Moscovici: Zvolení Le Penové by znamenalo konec EU. Francouzi ale nejsou blázni, aby to dovolili

Eurokomisař Pierre Moscovici míní, že pokud by byla zvolena Marine Le Penová novou francouzskou prezidentkou byl by to celkem jasný začátek rozpadu EU. Podle komisaře ale nejsou Francouzi zase až takoví blázni, aby k tomu nechali skutečně dojít. Le Penová respektive její strana nikdy nevyhrála žádné regionální volby, což naznačuje zmíněnou racionalitu Francouzů, kteří si dobře uvědomují, že projekt EU je pro ně přínosný.



První kolo voleb proběhne už v dubnu, druhé pak v květnu.