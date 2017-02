Siegel: DJIA půjde na 22 000 bodů. Nejdříve konsolidace a pak teprve růst

Podle profesora Jeremy Siegela mají americké trhy před sebou nejdříve určitou konsolidaci a následně pak další pokračování růstové rallye. Hlavním spouštěčem růstu by měly být kroky nové administrativy v čele s poklesem firemních daní a snižováním obecné míry regulace. DJIA by ve výsledku mohl růst směrem k 22 000 bodům. Od překvapivého zvolení Donalda Trumpa US prezidentem index posílil již o 14% díky výhledu na výše zmíněný pokles daní a regulace.Krátkodobě klíčovou bude zpráva o vývoji trhu práce , jež se objeví 10. března a dvě následné inflační zprávy v dalším týdnu. Tyto zprávy totiž vyšlou důležitý signál americkému Fedu, který rozhodne o dalším vývoji dolarových sazeb.