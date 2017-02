El-Erian: Fed bude chtít obnovit svou vedoucí tržní funkci, když na to přijde

Hlavní ekonomický poradce Allianz Mohamed El-Erian míní, že když na to přijde je a bude to americký Fed , kdo bude hýbat s trhy a ne obráceně. Americká centrální banka potřebuje, aby lidé začali více investovat do rizikovějších aktiv, aby tlačily vzhůru ceny aktiv a tím, že si budou připadat bohatší začali také více utrácet a tím podpořily růst ekonomiky . Tato primární konstrukce se ale v poslední době poněkud zadrhla a nebyla zcela funkční. Pokud ale centrální banka nyní či v blízké budoucnosti uvidí posun v růstu mezd bude se snažit toho využít a bude se snažit obnovit svou "vedoucí" funkci určujícího determinantu dalšího vývoje trhů v souladu s výše popsaným. Z tohoto důvodu bude březnová zpráva o únorovém vývoji nezaměstnanosti a vývoje mezd klíčovou pro rozhodování měnového výboru centrální banky.Data z trhu práce budou zveřejněna 10. března a Fed by měl zasednout jen o pár dnů později.Podle El-Eriana je pravděpodobnost březnového zvýšení dolarových sazeb někde mezi 50-60%.