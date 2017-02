Evropa hledá směr, nedaří se komoditním titulům

Evropské akciové trhy hledají směr, když se v úvodu dnešního obchodování pohybují beze změny v těsné blízkosti včerejšího závěru. Pozornost investorů je upřena na Donalda Trumpa, který by měl vystoupit v Kongresu a nastínit tak další směřování své politiky, především co se týká daňových změn nebo výdajových plánů. Podobně jako hlavní indexy se pohybuje i euro, a to na hladině 1,059 EUR/USD.



Daří se společnosti GKN, jejíž akcie posilují o 4,7 % v reakci na reportované výsledky. Ty překonaly odhady analytiků na úrovni tržeb i zisku, když společnost navíc navýšila dividendu na 8,85 GBp. Akcie skupiny Euronext podporuje vylepšené doporučení ze strany analytiků Exane a zpevňují o 2,5 %. Nejlépe z celého indexu Stoxx 600 se pak vede společnosti Meggitt, která díky lepším výsledkům a výhledu přidává 9,7 %.



Pod tlakem jsou naopak komoditní tituly, které v průměru oslabují o více než procento. Polymetal tak oslabuje o 3,8 %, Randgold Resources o 2,8 % a například Fresnillo a Anglo American o 2 %, resp. 1,7 %.



Britský FTSE 100 oslabuje stejně jako německý DAX o 0,1 %, když celoevropský Euro Stoxx 50 a francouzský CAC 40 zůstávají beze změny.