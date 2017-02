Elon Musk otevírá cesty do vesmíru pro lidi. Kolik to stojí, se zatím neví

Elon Musk znovu naplnil svou pověst vizionáře. Řekl totiž, že jeho společnost SpaceX bude už v roce 2018 schopná uskutečňovat komerční lety kolem Měsíce. Americká média nadšeně tleskají a jedním dechem dodávají, že soukromé lety do vesmíru tak překonaly další hranici. Příští rok se mají s Muskovým SpaceX dostat do vesmíru první dva lidé na týdenní výlet kolem Měsíce.



Výlety do vesmíru? Dobrý byznys



Dnes je jisté, že sen letět kolem Měsíce si splní dva milionáři, jejich jména ale Elon Musk médiím neřekl. Tvrdí však, že již složili velkou zálohu a myslí projekt velmi vážně. Zatím není ani jasné, kolik Elon Musk za privátní podívanou v raketě na Lunu vlastně účtoval. Některá média dávají do souvislosti náklady, které platí americká NASA ruské agentuře Roscosmos za dopravu lidí na mezinárodní kosmickou stanici ISS. NASA platí ruské firmě 70 milionů dolarů na hlavu. V roce 2001 údajně zaplatil miliardář Dennis Tito za první privátní výlet do vesmíru 20 milionů dolarů. Takže cena letenka na Měsíc se prý může pohybovat v rozmezí od 20 do 70 milionů dolarů.



Projekt privátních letů do vesmíru Elon Musk připravuje od loňského roku. Odborníci na vesmírné lety upozorňují, že do kosmu pletí zatím nevyzkoušená raketa Falcon Heavy. Její ostrý test má proběhnout letos v létě. „Zájezd“ kolem Měsíce, by měl trvat asi týden a „turisté" se na povrch Měsíce nedostanou. Celkově by měli uletět asi 600 tisíc kilometrů.



Aby byla společnost SpaceX úspěšná, musí se jí první privátní let vydařit. Média totiž sledují rostoucí zájem dalších vesmírných turistů o netradiční zážitek. Sám Elon Musk potvrdil, že o cestu mají zájem i další týmy a on sám čeká, že jich bude přibývat. Lidská posádka nebyla na Měsíci od roku 1972. A běžní smrtelníci se dosud dostali ve vesmíru nejdále na Mezinárodní vesmírnou stanici ISS, která obíhá kolem Země.



Konkurence přibývá



SpaceX v současnosti létá na Mezinárodní vesmírnou stanici, ale dováží tam jen suroviny. Americká agentura pro letectví a vesmír (NASA) ale plánuje, že brzy spustí přepravu lidé prostřednictvím techniky SpaceX. „Pro lidi je to šance vrátit se po 45 letech do širého vesmíru a ve Sluneční soustavě se budou pohybovat rychleji a dále než kdykoliv předtím," uvedla společnost SpaceX.



Pravdou také je, že o ovládnutí vesmírného byznysu neusiluje jen Muskova společnost SpaceX. Rivalem v privátních letech do vesmíru je jí Blue Origins, kterou vede Jeff Bezos, šéf Amazonu. Ten oznámil plány, které počítají s tím, že bude brát cestující a náklad na oběžnou dráhu Země, pomocí vlastní rakety, se kterou bude možné do vesmíru létat opakovaně.