Ranní škola Warrena Buffeta - cílování trhu je nesmysl, lepší je stálé vyhledávání vhodných příležitostí k nákupu

Dnešní komentář bude malinko netradiční. „Povinností“ každého dobrého investora je neustále sebevzdělávání. No a kde jinde načerpat příval znalostí, než u bez nadsázky největšího investora naší doby Warrena Buffetta, který včera poskytl obsáhlý rozhovor stanici CNBC. I proto odložíme stranou (přeci jen méně podstatné) denní kolísání finančních aktiv a věnujeme následující řádky výjimečné osobnosti v krátkém shrnutí:



Dle buffettových slov je obrovskou chybou časovat trh a naopak doporučuje soustředit se na výběr dobrých společností za rozumnou cenu. Navzdory pokračujícímu růstu amerického akciového trhu se nedomnívá, že bychom se nacházeli v cenové bublině. Vyšší valuaci dle něj částečně ospravedlňují nízké sazby v ekonomice. Od Trumpova zvolení prezidentem Berkshire Hathaway nakoupila akcie v hodnotě 20 mld. USD. Rozhodování o nákupech nikterak v případě Buffetta neovlivňuje utahování měnové politiky. Přiznal, že při dramatickém růstu by aspekt vložil do svých úvah, nicméně pozvolný postup sazeb vzhůru jej nechává chladným.



Buffett se taktéž vyjádřil k nedávným nákupům akcií Apple. Jakkoliv je „věštec z Omahy“ znám svým zdráhavým postojem k technologickému sektoru, v případě Applu udělal výjimku, neboť společnost vnímá spíše jako spotřebitelskou značku. Právě obliba produktů u koncových zákazníků sehrála u Buffetta klíčovou přesvědčovací roli.



Povídání se pochopitelně stočilo také na nákupy akcií aerolinek. Přece jen jde o oblast s vysokým konkurenčním bojem a řadou bankrotů v minulých dekádách. Buffett zdůraznil vliv fixních nákladů, který motivuje k snižování cen (jednoduše – náklady z dodatečného pasažéra jsou malé, pročež jich chcete přepravit co nejvíce). Na druhou stranu věří, že se aerolinky poučily a budou řídit efektivněji své letové kapacity.



K diskutované, avšak nerealizované, akvizici Unilever skupinou Kraft Heinz, v níž Berkshire drží významný podíl, zaznělo již dříve vyřčené. Tým kolem Berkshire nehodlal akvizici realizovat jinak, než formou přátelského převzetí, pročež vycouval okamžitě ve chvíli, kdy Unilever variantu spojení zamítl. Záložní cíl Berkshire na skladě aktuálně nemá.



K Amazonu slavný investor uvedl, že již dávno v minulosti obdivoval model společnosti, jen jej tehdy nedokázal správně docenit.



Stranou zájmu nezůstal ani samotný post prezidenta Spojených států. Podle Buffetta jde o nejdůležitější práci na světě. Zdůraznil zejména nezbytnost zabránit šíření zbraní hromadného ničení. Investor se taktéž přiznal, že je obecně kritický k jednotlivým vládám. I proto nesouhlasí s některými návrhy nové administrativy. Jednou z oblasti, kde stojí v opozici je volný obchod, který považuje za skvělou věc.



Pár „rad“ předal Buffett i k samotné alokaci prostředků. Dle něho nemá při nízkých sazbách smysl nakupovat dluhopisy s dlouhou splatností, pročež se Berkshire drží na kratších maturitách.



V závěru Buffett přiznal, že jde o poněkud vágní sázku pro 86letého pána, přesto by vsadil svůj život na to, že akcie na třicetiletém horizontu svou výkonností překonají 30leté dluhopisy. Zaznělo toho pochopitelně mnohem více, pročež zájemce přesměrujeme na celé (skutečně dlouhé) povídání, které lze najít na stránkách CNBC.



Jan Šumbera