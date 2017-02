Komoditní ETP a spotová cena

Je důležité pochopit omezení komoditních ETP, drtivá většina nesleduje spotové ceny.

ETF pomohly k demokratizaci komodit tím, že zpřístupnily tato aktiva širší škále investorů. Někteří investoři ale nedokázali porozumět možnostem a omezením těchto ETP, což může vést k mnoha zklamáním. Je naprosto nezbytné, aby investoři pochopili, že celá řada komoditních ETP neposkytuje expozici spotových cen komodit. Komoditní ETF, které využívají futures kontrakty, se nebudou pohybovat v souladu se spotovými cenami podkladových aktiv, v mnoha případech mohou tyto rozdíly poměrně značné.

Komoditní ETP využívající futures kontrakty jsou obecně založeny na třech faktorech:

Změny ve spotových cenách

Sklon křivky futures

Úroky získané z neinvestované hotovosti

V mnoha případech nastane, že výše uvedený bod 2 se stane hlavní hnací silou výkonnosti a může mít v dlouhodobém horizontu za následek odpoutání od spotové ceny. To ovšem neznamená, že by se investoři měli držet dál od komoditních ETP, ale to, aby pochopili drobné nuance těchto produktů.