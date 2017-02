Dnes dojde ke změně vah v rámci indexů MSCI

Dnes (28.2.) ke konci obchodování dojde k technické změně vah v rámci indexů MSCI. Moneta by měla zvýšit svůj podíl v těchto indexech vzhledem ke 100% podílu volně obchodovaných akcií. Naopak snížit svůj podíl by měly ostatní tituly v indexu (ČEZ, KB a O2 CR). Pro Monetu by to mohlo znamenat čistý příliv finančních prostředků. Pro ostatní zmíněné tituly se domníváme, že by měl být případný negativní dopad limitovaný vzhledem k tomu, že očekáváme zvýšení podílu ČR v rámci indexů MSCI.