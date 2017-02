Finanční správa: Většina podnikatelů je na EET připravena

Finanční správa k dnešnímu dni vygenerovala přibližně 160 tis. autentizačních údajů, z toho zhruba 110 tis. po startu 1. vlny po 1. prosinci 2016. Čísla poskytují dostatečnou záruku, že jakákoliv panika ohledně počtu subjektů přihlášených k druhé vlně EET rozhodně není na místě. Deklarovaná horní hranice 200 - 250 tis. subjektů, kteří by teoreticky mohli být v rámci 2. vlny povinni evidovat, zahrnovala také bez elektronické evidence tržeb obtížně kvantifikovatelný soubor podnikatelů, kteří evidovat nemusí, případně začnou až později.

„Je nutné si uvědomit, že tento odhad byl založen na počtu podnikatelů vykazujících danou aktivitu, tedy maloobchod a velkoobchod. Nicméně, řada těchto podnikatelů do systému EET nevstoupí - například jde o velkoobchodníky a obchodní zástupce, kteří přijímají pouze platby převodem z účtu na účet, nikoliv hotovost, e-shopy, které také přijímají pouze platby převodem z účtu na účet nebo prostřednictvím dobírky způsobem, který evidenci tržeb nepodléhá, a tak dále“, vysvětluje generální ředitel Finanční správy Martin Janeček. „Většina maloobchodníků si již své autentizační údaje vyzvedla“, upozorňuje Janeček.

Dále je řada obchodníků, kteří mají pouze sezónní prodej - těm stačí se do systému přihlásit později, dříve než přijmou první tržbu podléhající evidenci. Zákon nenutí takového podnikatele, aby se do systému přihlašoval dříve, než je to potřebné v návaznosti na skutečné okolnosti podnikání, tedy dříve než začne tržby podléhající evidenci skutečně přijímat. Zastoupení sezónních obchodníků, jako jsou například různí stánkaři, kteří začnou přijímat tržby na jaře nebo v létě, je přitom v daném segmentu významné.

Navíc část podnikatelů, kteří současně s maloobchodem podnikají v pohostinství, využila své autentizační údaje získané pro 1. vlnu.

Ministerstvo financí a Finanční správa při odhadech počtu provozů vycházela z informací, které o sobě jednotlivé subjekty uvádějí v daňovém přiznání k dani z příjmů podle klasifikace ekonomických činností NACE. Zde subjekty mohou uvést větší počet činností, přičemž některou činnost mohou vykonávat jako minoritní. Proto jsme od počátku hovořili o odhadu a proto nelze spolehlivě říci, kolik podnikatelů se skutečně musí povinně přihlásit do EET k 1. březnu 2017.

Zároveň se z povahy věci jedná o historická data, která bude teprve nyní možno díky EET opravdu verifikovat. V tuto chvíli proto nejsme schopni přesně určit, kolik subjektů ze sektoru velkoobchodu a maloobchodu hotovostní tržby přijímá, aniž by je evidovalo v souladu se zákonem o evidenci tržeb. Právě to bude předmětem intenzivní analytické činnosti FS v nadcházejících cca 2 týdnech.

Ti obchodníci, kteří hodlají přijímat hotovost od 1. března a jejichž činnost nespadá do kategorie „minoritní“, by si však měli autentizační údaje neprodleně vyzvednout. Finanční ani Celní správa nepočítá s obdobím "hájení" a nikomu nedoporučujeme na něj spoléhat. „Naší povinností je zajistit dodržování zákona od prvního dne. Kontrolní nákupy u obchodníků bude provádět Finanční správa ve spolupráci s celníky od 1. března. Vzhledem k tomu, že kontrolní nákup v obchodě je mnohonásobně rychlejší, než kontrolní nákup v restauraci, půjde o stovky akcí denně, a to napříč celou republikou. Je vyloučeno, aby poctivě evidující byli v nevýhodě. To by popřelo základní myšlenku celého projektu,“ dodává Martin Janeček.



Zdroj: Finanční správa ČR