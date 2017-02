Co si myslí lidé z Wall Street o dalším vývoji v USA

Každý z nás žije ve své vlastní bublině. Pokud se snažíme překročit její hranice, je to nikdy nekončící proces. Jedním ze způsobů, jak to udělat, je naslouchat lidem, kteří spravují peníze pro své klienty. Témat, o kterých se nyní mezi nimi hovoří, je mnoho, počínaje Fedem přes sazby až po valuace akciového trhu. Nebude ale asi žádným překvapením, že téma, které dominuje, se týká prezidenta Donalda Trumpa.



Dnes bych rád popsal, co od investorů v současné době slýchávám rád. Předpokládám, že podobné věci asi slyšela už většina z nás bez ohledu na to, čím se živí. Nechci do své úvahy tahat politiku, protože politický pohled není právě tím nejlepším základem, na kterém bychom měli stavět naše investice. Možná nejlepší je rozdělení podle toho, co zvedá a co naopak ničí tržní hodnotu akcií.



Začneme s pozitivní stranou našeho seznamu. Na ní nalezneme daňovou reformu, která představuje velmi významné téma. Měla by zahrnovat snížení sazeb a vyčištění systému zdanění korporátního sektoru. Podpořit by měla i repatriaci bilionů dolarů, které americké firmy drží v zahraničí, aby se vyhnuly vysokému zdanění. Patří sem rovněž deregulace, ve kterou doufá zejména finanční sektor, ale nejen on. Finanční tituly si v naději na deregulaci prošly povolební rally a v tom nejlepším případě povede deregulace ke snížení nákladů spojených s podnikáním.



Na pozitivní stranu seznamu patří také investice do infrastruktury. Jednu chvíli se zdálo, že Trump se vrhne do obrovského plánu těchto investic, které mohly dosáhnout celkové hodnoty až 1 bilionu dolarů. Cílem měla být oprava mostů a silnic, rozšíření sítě komunikací, přístavů a podobně. Jenže tento plán je už dávno pohřbený a jeho nová verze zatím není známa.



Konstruktivně by mohl působit i sentiment, který by mohly zvednout všechny výše uvedené body. Pokud bude nálada spotřebitelů a firem dobrá, promítne se i do vývoje na akciovém trhu. A konečně můžeme za pozitivum považovat i současnou „vládu jedné strany“. Dokonce se mi někdy zdá, že američtí prezidenti si přejí mít parlamentní systém, ve kterém je jednodušší prosadit jejich rozhodnutí. Vláda jedné strany se nám pak nemusí líbit, ale jak jsem uvedl, jen píšu, co jsem slyšel mezi investory.



Jestliže přejdeme k negativní stránce seznamu, najdeme na ní špatné priority nové vlády. Mezi ně totiž patří útoky na muslimské imigranty, ohrožování nezávislosti Fedu, bizarní výběr členů nové vlády, nepřátelské kroky vůči Číně a dalším obchodním partnerům, které nejsou podloženy realitou, velmi přátelský postoj vůči Rusku a jeho režimu. Platí, že čím více se bude nový prezident věnovat těmto pochybným prioritám, tím menší význam budou mít pozitiva jmenovaná výše.



Je také možné, že volby do Kongresu, které jsou naplánované na rok 2018, ukončí současný stav, kdy Trump může relativně lehce prosazovat svou politiku. Něco podobného se stalo prezidentu Obamovi a Trump si už stihl znepřátelit mnohem více lidí. Na seznam negativ můžeme v této souvislosti zařadit i to, že u Trumpa se zatím stále čeká, až se začne chovat jako skutečný prezident. S každou další tiskovou konferencí to přitom vypadá, že jde o čekání marné. Je podivné, jak se Trump stále drží svých alternativních faktů, které je tak jednoduché vyvrátit. Cokoliv se mu nehodí, jsou podle něj jen falešné zprávy. Není schopen se soustředit na jednu jedinou věc, neustále bojuje s médii. Nekončící řada jeho chyb už začíná znervózňovat i jeho zastánce.



K uvedenému přidejme skandály a právní problémy, které se začínají objevovat v souvislosti s novou vládou. A v neposlední řadě je tu vysoká nejistota. V současné době se prostě nedá rozumně odhadnout, kam všechno povede, protože nikdo takový jako Trump v USA ještě prezidentem nebyl. Trhy se mezitím dostávají na nová maxima a podle mého mínění nebude trvat zase tak dlouho a my se dozvíme, která strana z našeho seznamu je relevantnější.



Autor: Barry Ritholtz



(Zdroj: Bloomberg)