Buffett: Trhy nejsou v žádné bublině, akcie jsou naopak levné

Miliardář a investor Warren Buffett ve velkém víkendovém rozhovoru pro CNBC mimo jiné uvedl, že akciové trhy v současnosti nejsou v žádné bublině a ceny jsou obecně spíše levné při stávajícím nastavení hlavních sazeb. Pokud úrokové sazby obecně dále porostou. měly by růst také akciové trhy.Buffett podle svých slov na trh vrhnul od listopadových voleb už cca 20 mld. USD . Jen jeho podíl v Apple se v novém roce zdvojnásobil.Podle Buffetta si budou všichni skeptici velmi zklamaní, že do trhu také nenastoupili včas, pokud se budou výnosy 10letých US Treasuries pohybovat na stávajících 2,3% po dalších 10 let.Dynamika americké ekonomiky je nyní neuvěřitelná. Pokud se sazby zvednou k 7-8% budou trhy tento růst náležitě následovat. Podle Buffetta bude chybou dlouho váhat a spoléhat se na lepší příležitost ke vstupu při lepším načasování.Buffett opětovně vyzdvihl strategii kontinuálního nákupu akcií . Změny v riziku je třeba promítat do skladby nakupovaných titulů.Na adresu Donalda Trumpa Buffett uvedl, že jej hodlá soudit pouze a výhradně až po uplynutí jeho volebního období a na základě toho, jak se vypořádá s nejdůležitější otázkou respektive problémem současnosti, který je otázka bezpečnosti země. To je dlouhodobě úkol číslo jedna pro každého amerického prezidenta a úkol to rozhodně není jednoduchý. Buffett uvedl, že dále bude hodnotit nového prezidenta také podle reálného vývoje ekonomiky , ale to chce čas.Buffett se vcelku smířlivě staví ke všem členům "ekonomické" divize Trumpova kabinetu a má důvěru v to, že pro USA odvedou jen tu nejlepší práci.