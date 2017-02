12.h - Evropa lehce pozitivní navzdory některým firemním zprávám, euro silnější, ropa v plusu, BCPP hledá směr, Fortuna nad 100 Kč

Evropské akciové trhy v průběhu dnešního dopoledne vstupují do nového týdne mírně pozitivně a to i přes některé spíše negativně laděné firemní zprávy v čele s možným zrušením plánované fúze burz LSE a Deutsche Boerse kvůli nesplnitelným regulativním požadavkům. Pozornost budí také plány na spojení Generali a Intesa Sanpaolo Euro v průběhu dopoledne mírně posiluje proti dolaru . Ten pak posiluje proti libře a pouze se hledá vůči jenu. Ropa vstupuje do nového týdne lehce pozitivně. Podporu ropě poskytuje především plnění listopadové dohody kartelu OPEC a hlavních nečlenů jež se ohybuje kolem 90% oproti trhem očekávaným cca 88%.Za vývojem obchodování stojí také technické faktory. Ropa se pohybuje v trendovém pásmu o hloubce cca 4-5 USD a stávající ceny jsou blízko jeho spodní hranice. BCPP v průběhu dopoledne pouze hledá směr. Proti lehce posilující dvojici KB+Moneta se staví lehce negativně laděná dvojice ČEZ+Erste. Fortuna na vlně "akviziční" aktivity posílila nad hranici 100 Kč , kde se pohybovala naposledy na jaře 2016. Unipetrol ztrácí na hranici 210 Kč