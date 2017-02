Proč propadla libra? Mayová se připravuje na skotské referendum o nezávislosti

Britská libra ráno ztrácela vůči takřka všem hlavním měnám. Důvod? Spekulace, že vláda v Londýně bere vážně hrozbu dalšího referenda o skotské nezávislosti. Theresa Mayová může podle zdrojů deníku The Times skotské referendum o nezávislosti povolit. Avšak pod podmínkou, že proběhne až po brexitu.

Vypadá to, že referendum o skotské nezávislosti je opět ve hře. Poté, co britský nejvyšší soud odmítl stížnosti skotské vlády ohledně údajné nutnosti jejího souhlasu k aktivaci článku 50 lisabonské smlouvy se totiž vládnoucí Skotská národní strana zřejmě pokusí v březnu vyvolat další hlasování o odtržení od zbytku Spojeného království Velké Británie a Severního Irska. Skotsko se totiž v referendu o brexitu celkem jednoznačně postavilo za setrvání v Evropské unii.



Tuto hrozbu bere britská vláda premiérky Theresy Mayové tak vážně, že se ve Whitehallu údajně opět začalo přemýšlet o scénářích dalšího vývoje a o možných dopadech skotské nezávislosti. Nejmenované zdroje deníku The Times uvedly, že Mayová uvažuje o umožnění dalšího skotského referenda, ale pouze v případě, že by proběhlo až po odchodu Británie z EU. Důvodem přistoupení na očekávané požadavky skotské premiérky Nicoly Sturgeonové je šance, že neumožnění referenda by mohlo skotskou touhu po nezávislosti ještě zvýšit.





V roce 2014 se Skotsko poměrem 55 ku 45 procentům hlasů rozhodlo ve Spojeném království setrvat. Průzkumy takto výrazný rozdíl neočekávaly a některé dokonce před referendem naznačovaly, že Skotsko bude nezávislé. Skotská národní strana v případě odtržení chtěla setrvat v Evropské unii Spekulace vyvolaly pokles libry v brzkých ranních hodinách až o 0,6 procenta na páru s dolarem a téměř 0,8 procenta na páru s eurem. Okolo poledne tamního času však libra svůj pokles korigovala, když proti euru ztrácela jen 0,4 procenta na 0,85154 EUR GBP a proti dolaru 0,2 procenta na 1,2430 GBP Plán na aktivaci článku 50 v březnu, čímž se formálně spustí proces odchodu Británie z EU, zatím vychází přesně podle „jízdního řádu“. Zákon , který autorizuje Mayovou k aktivaci článku, dnes po schválení dolní sněmovnou začala projednávat sněmovna lordů.