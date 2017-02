11.h - BCPP bez jasného směru; ČEZ navrhne dividendu do konce dubna

Pražská burza otevírá bez jasného směru poté, co v minulém týdnu zaznamenala první týdenní pokles po sérii čtyř růstů v řadě. Západoevropské burzy v úvodu týdne hledají směr, když nedokáží vytěžit růst z pozitivního pátečního závěru na Wall Street. Středoevropské burzy otevírají smíšeně, když polský WIG 20 roste o 0,1 %, maďarský BUX přidává 0,15 %, zatímco rakouský ATX odepisuje 0,1 %.



V rámci finančního sektoru sledujeme smíšený vývoj, když proti poklesu akcií rakouských firem VIG a Erste Bank jdou domácí bankovní tituly Komerční banka a Moneta. Společnost Erste Bank zítra před otevřením trhu představí své výsledky za 4Q. Index evropských bank Stoxx 600 Banks v úvodu týdne mírně roste o 0,2 %.



Akcie ČEZ se drží nad hranicí 450 Kč při pokračujících spekulacích o tom, jak by mohla vypadat dividenda z loňského zisku. Společnost ČEZ představí své výsledky hospodaření až 21. března, ale investoři již nyní spekulují, jak by nakonec mohla vypadat. Podle posledních slov šéfa ČEZu Daniela Beneše by vedení firmy mělo navrhnout dividendu nejpozději do konce dubna. Tento návrh však ještě bude podléhat schválení na valné hromadě, kde bude mít hlavní slovo stát, který je hlavním vlastníkem tohoto energetického koncernu.