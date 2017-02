Sobotka: Změníme nespravedlivý daňový systém, nenecháme se ukřičet

Sociální demokracie se rozhodla předložit do veřejné debaty daňovou reformu. Více než čtyřem miliónům lidí, tedy devadesáti procentům všech zaměstnanců i živnostníků, chceme snížit daň z příjmů. V peněžence jim díky tomu zůstane každý měsíc 800 až 1200 korun navíc, ročně tedy navíc zhruba devět tisíc až 14 tisíc korun.





Navrhujeme zásadně změnit současný daňový systém. Jsme totiž přesvědčeni, že není spravedlivý, není solidární, není vyvážený. Před několika lety si jej po nástupu pravice v Česku vylobbovali miliardáři, banky a velké firmy. Náš současný daňový systém pomáhá těm nejbohatším, úlevy pro ty velké a bohaté platí ze svých příjmů střední vrstva. S tím se opravdu nehodláme smířit.

Chceme, aby dobré časy ekonomiky pocítili všichni, ne jenom ti nejbohatší, ne jenom nadnárodní firmy, které každý rok odvádějí z naší země na dividendách stovky miliard korun. Navrhujeme proto snížit daně střední vrstvě i lidem, co mají nižší než průměrný příjem. Vracíme do hry daňovou progresi, která u nás solidárně fungovala do roku 2006. Není to žádný experiment, je to správné a vyzkoušené řešení. Progresivní daňový systém má 21 států Evropské unie a jsou to státy s nejvyšší životní úrovní a nejlepší kvalitou života v Evropě. Obecně platí, že v zemích, kde panuje sociální smír, se daří i ekonomice, a tedy i všem zaměstnancům a živnostníkům. Náš návrh počítá s tím, že si polepší více než 90 procent ekonomicky aktivních lidí.

Například zdravotní sestra, učitel či policista s hrubou měsíční mzdou 31 tisíc Kč dostane ke své výplatě o 1206 Kč měsíčně více než dosud. Řidič tramvaje nebo autobusu se mzdou 27 tisíc si polepší o 1086 měsíčně, dělník s platem 23 tisíc hrubého si polepší o 927 každý měsíc.

Navržená změna z dílny ČSSD je tedy reálná, skutečně se projeví v peněženkách a rodinných rozpočtech.

Zásadně však chceme podpořit i malé a střední firmy. Navrhujeme snížení daní u firem se ziskem do pěti miliónů korun ročně na 14 procent, ponechání současné devatenáctiprocentní daně u firem se ziskem do 100 miliónů korun a zvýšení daně na 24 procent u firem se ziskem přes 100 miliónů korun ročně. Reálně se jedná o zhruba 600 největších firem u nás, kterým se daň zvedne o pět procentních bodů.

Česká republika nemá být daňovým rájem pro banky a korporace, ze kterého se vyvádějí zisky do zahraničí. I velké nadnárodní firmy u nás musí nechávat více peněz, které se pak dají použít pro rozvoj školství, zdravotnictví či na nové dálnice.

S naším návrhem jsme ovšem ťali do živého a vyvolali bouři. Je zde obrovská snaha lidem zatajit, jak velkou úlevu pro běžně vydělávající zaměstnance a živnostníky může návrh ČSSD představovat. Nejrůznější analytici a ekonomičtí experti, kteří náš návrh na snížení daní kritizují, jsou placeni bankami a mají velké korporátní klienty.

Je jasné, že píší v jejich zájmu. Proti našemu návrhu se rychle vytvořila pravicová koalice ODS, ANO a TOP 09. I tyto strany, pokud jde o daně, hájí zájmy těch velkých a bohatých. Diskuse o míře zdanění fyzických osob přitom otevřela další velmi vážné téma – a tím jsou nízké platy v naší zemi. Celých 90 procent lidí má hrubý měsíční příjem do 50 000 Kč, mzdu pod 27 000 měsíčně mají dva milióny lidí.

Je zřejmé, že úroveň odměňování je v Česku nízká a zdaleka neodpovídá kvalitě a produktivitě práce. Zvyšování platů je naše priorita, proto bojujeme za každoroční zvyšování minimální mzdy a navrhujeme změnu daní, která rovněž pomůže čisté platy zvednout.

Místo křečovité snahy o udržení daňového statusu quo bych z úst zástupců velkých společností, bank i těch nejbohatších očekával poctivou diskusi o tom, jak v naší zemi dosáhnout vyšších mezd. Jak narovnat stav, kdy za stejnou práci dostane zaměstnanec v ČR násobně méně, než je tomu pár kilometrů za hranicemi. Jak zajistit, aby se dobrá kondice hospodářství promítla do peněženek všem zaměstnancům. Naše daňová reforma je připravena zodpovědně. Je totiž rozpočtově neutrální, nezvýší státní dluh, nezatíží státní rozpočet a neomezí potřebné výdaje státu na školství, zdravotnictví či bezpečnost. Peníze navíc, které zůstanou čtyřem miliónům zaměstnanců, zaplatí velké firmy, banky a ti nejbohatší. Pokud pravice či ANO jen obecně vykřikují, že chtějí taky snížit daně, měly by rovněž konkrétně říci, jak to chtějí udělat a z čeho to stát zaplatí. Jinak to budou jen populistické výkřiky bez jakékoli reálné hodnoty.

Chci vám slíbit, že se ČSSD nenechá ukřičet ani zastrašit. Budeme otázku zvýšení mezd a snížení daňového zatížení střední vrstvy nastolovat znovu a znovu.

Věřím, že nakonec uspějeme, i v zájmu čtyř miliónů pracovitých lidí, kterým chceme pomoci. Držte nám palce!



Komentář byl otištěn v deníku Právo, 27. února 2017