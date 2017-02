ČEZ začal půjčovat baterie pro fotovoltaické elektrárny

„Oslovovali nás majitelé solárních elektráren, kteří si nebyli jistí, zda se pro jejich zdroj bateriový systém hodí a zda je pro ně výhodný,“ říká Michael Pupala, generální ředitel ČEZ Prodej. „Rozhodli jsme se, že nejlépe si na to odpovědí sami, když si baterii přímo u sebe doma vyzkouší.“

Bateriový systém německého výrobce sonnen (dříve Sonnenbatterie) je jedním z globálně nejprodávanějších systémů akumulace elektřiny z fotovoltaik. Obsahuje nejen baterii, ale i střídač, energetický manažer a software propojený s mobilní aplikací, přes kterou je možné vše ovládat. Výhodou je i to, že na rozdíl od jiných baterií je možné tuto „sluneční baterii“ vybít až téměř na nulu.

„Solární elektrárna vyrábí nejčastěji přes den, kdy jsou lidé v práci. Naopak ráno nebo večer, když zapínají spotřebiče, není osvit dostačující,“říká Pupala. „Proto je výhodné mít také baterii, do které je možné elektřinu ukládat.“

„Po bateriích je poptávka. Během půl roku jsme jich prodali víc než třicet, což je v souladu s našimi plány. Myslíme si ale, že půjčování na zkoušku může zájem o sonnen ještě zvýšit,“ říká Lucie Bedrníčková, jednatelka ČEZ Solární.

Za vypůjčení baterie zaplatí měsíčně zákazníci 15 000 korun včetně dovozu a montáže. Pokud se ale rozhodnou baterii nakonec koupit, odečte se jim půjčovné z ceny. „Tato sleva z pořizovací ceny platí v případě, že se zákazník pro koupi rozhodne do šesti měsíců od zahájení výpůjčky,“ vysvětluje Bedrníčková.

„Pro člověka, který potřebuje být neustále pod proudem, je to přínos, v případě výpadku energie okamžitě najede vlastní zdroj. Člověk to ocení při mnoha činnostech na farmě, třeba když potřebuje líhnout kuřata,“říká majitel zvířecí farmy z obce Postřelmov na Šumpersku Jiří Mareš, který bateriový systém nyní zkouší „Jsem zastánce obnovitelných zdrojů, takže je to vlastně přirozené. Chtěli jsme ale i ušetřit, protože provoz farmy není levný, tak jsme si pořídili fotovoltaickou elektrárnu a vyrábíme si proud sami.“

Víte, že:

Bateriový systém sonnen může společně s fotovoltaickou elektrárnou pokrýt až 80 % spotřeby elektrické energie?

elektrické energie? Je po celém světě instalováno již 15 000 bateriových systémů sonnen ?

? Je možné systém sonnen přizpůsobit na míru? S kapacitou od 2 kWh do 16 kWh lze zajistit dostatek energie rodinným domům, bytovým domům i menším kancelářským budovám.

lze zajistit dostatek energie rodinným domům, bytovým domům i menším kancelářským budovám. Baterie sonnen nabízí ČEZ se zárukou na 10 let a 10 000 cyklů nabití?

a 10 000 cyklů nabití? Je možné baterii pořídit od 110 000 Kč a na její koupi je možné čerpat dotaci z programu Nová zelená úsporám?

a na její koupi je možné čerpat dotaci z programu Nová zelená úsporám? Společnost sonnen získala za své produkty řadu prestižních ocenění, včetně MIT’s Technology Review’s 50 Smartest Companies 2016, Cleantech Global 100 za roky 2015 a 2016, Greentech Media’s 2016 Grid Edge Award, Cleantech’s 2015 Company of the Year Award a ayed Future Energy Prize 2017?

Další informaci o bateriovém systému sonnen naleznete zde: https://www.cez.cz/cs/sluzby-pro-zakazniky/sonnenbatterie.html

Roman Gazdík, tiskový mluvčí Skupiny ČEZ