Erste v úterý představí výsledky za 4Q16 - čeká se pokles č. zisku o 50%

Erste Group oznámí zítra výsledky za 4Q 2016. Úrokové výnosy by měly být v meziročním srovnání stále lehce níže (-2 % r/r), nicméně v průběhu celého minulého roku již byly úrokové výnosy relativně stabilní, když se pozitivně začíná projevovat rostoucí objem úvěrů. Provozní náklady by měly pokračovat v mírném růstu v souladu s celoročním výhledem managementu. Rizikové náklady by měly v porovnání s předchozími kvartály výrazně vzrůst, nicméně v absolutní výši by měly zůstat stále na nízké úrovni. Položka ostatní náklady a výnosy pak zahrnuje jednorázovou platbu 200 mil. EUR, která je součástí plánu na snížení bankovní daně v Rakousku od tohoto roku.

Celkově se bance nadále nedaří zastavit propad provozní zisku (-9 % r/r), který je výsledkem pokračujícího pozvolného poklesu výnosů a růstu nákladů. Celoroční čistý zisk na úrovni 1 273 mil. EUR je pak ovlivněn řadou jednorázových vlivů (bankovní daň v Rakousku, prodej podílu ve VISA). Již dříve management indikoval, že by návrh dividendy ze zisku minulého roku měl být 1 EUR na akcii (3,4% hrubý dividendový výnos).

Samotná čísla za minulý rok zřejmě nebudou z pohledu investorů příliš zajímavá, pozornost se bude soustředit spíše na výhled hospodaření v tomto roce.