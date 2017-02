Jaké největší změny se nyní dějí nejen v investičním světě?

Posledních sedm let, tedy od finanční krize, se všechno točilo kolem Davos Mana, týpka, který jezdí na Světové ekonomické fórum a chce zlepšit svět tak či onak globální spoluprací. Po zvolení Donalda Trumpa americkým prezidentem a po rozhodnutí Britů opustit Evropskou unii se ale ke kormidlu dostává Joe Six-Pack. Ne, to není jméno, ale slangové označení pro "obyčejného člověka". V Americe se tak označuje takový ten divák baseballu a CNN s pivkem v ruce, který věří čemukoli, co utrousí "jeho" prezident. Ať se nikdo neurazí, hezky česky se říká buran nebo balík, ale třeba také poctivě pracující člověk. Ale k věci - co nová dominance druhého popsaného typu člověka vlastně znamená?

Tam, kde Davos Man hovořil o dlouhodobé (sekulární) stagnaci, regulaci a globalizaci, Joe Six-Pack mluví o oživení, deregulaci a ekonomickém nacionalismu. Růstové akcie mají vyklidit pozice hodnotovým, dluhopisy komoditám a Wall Street má uhnout Main Street, tedy právě těm "obyčejným".

Takto to alespoň v současnosti vnímá Bank of America Merrill Lynch. A třeba v Americe se uvedená vize již naplňuje. Po letech Fed-Obamova prostředí nízkých sazeb, pomalého růstu a regulace se těžiště přesouvá fiskální podpoře ekonomiky, výdajům na infrastrukturu, deregulaci, protekcionismus a zvyšování úroků. Trumpovy kroky bez rozpaků naplňují zmíněný ekonomický nacionalismus.