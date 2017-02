Daniel Křetínský ovládl 94% podíl v EPH a do dceřinné firmy vstupují Macqurie

Podnikatel Daniel Křetínský se stal většinovým vlastníkem Energetického a průmyslového holdingu. Firmu opouští podnikatel Patrik Tkáč a investoři spojení se skupinou J&T. Křetínský tak nyní drží 94 procent akcií holdingu a zbytek členové vedení EPH.

Již dříve EPH sdělil, že Tkáč může za své akcie získat v přepočtu až 74 miliard korun. Firma dnes oznámila, že fond australské banky Macquarie získal podíl 31 procent v EP Infrastructure (EPIF), klíčové dceřiné firmě holdingu.



EPH je energetická skupina, která sdružuje desítky společností v Česku i cizině. V roce 2015 činily konsolidované tržby EPH 4,57 miliardy eur (zhruba 124 miliard korun). Plány na změnu vlastnické struktury zveřejnil holding loni v říjnu. Transakce se uskuteční ve dvou krocích, v závěrečném vypořádání mezi Křetínským a Tkáčem společnost Milees Limited, kterou Tkáč ovládá, prodá všechny svoje akcie v holdingu. Získá za to 1,75 až 2,75 miliardy eur (v přepočtu až 74 miliard korun). Výsledná částka bude odrážet růst hodnoty EPH v příštích letech.



Doposud vlastnili Křetínský a Tkáč shodně každý 37 procent akcií holdingu a zbylý podíl investoři spojení s J&T.



EPH dnes také dokončil prodej podílu 31 procent v dceřiné firmě EPIF investorům zastupovaným společností Macquarie Infrastructure and Real Assets (MIRA). Holdingu zůstane zbývajících 69 procent i manažerská kontrola v EPIF. Cena transakce nebyla zveřejněna.



Holding již dříve oznámil, že právě po vstupu fondu Macquarie do EPIF se má majoritním vlastníkem EPH stát Křetínský. Podle analytiků je možné, že peníze z prodeje podílu v EPIF budou základem prostředků, které Křetínský zaplatí za Tkáčův podíl v EPH.



EPH vznikl v roce 2009 jako společný podnik skupiny PPF nejbohatšího Čecha Petra Kellnera, J&T a Křetínského. Zaměřil se na podnikání v energetice a průmyslu. Dnes zahrnuje zhruba pět desítek firem po celé Evropě, působících v oblasti těžby uhlí, výroby elektřiny či dodávek tepla. Firmy, které jsou součástí EPH, zaměstnávají téměř 25.000 lidí.



V Česku holding kontroluje například Elektrárny Opatovice, výrobce elektřiny a tepla Plzeňskou energetiku a United Energy, producenta tepla Pražskou teplárenskou či provozovatele zásobníku plynu SPP Storage.



EPIF, do kterého dnes vstoupil fond skupiny Macquarie, sdružuje firmy EPH zabývající se přepravou, distribucí a skladováním zemního plynu, distribucí elektřiny a produkcí tepla a elektřiny. Skupina Macquarie je celosvětový poskytovatel bankovních, finančních a poradenských služeb a správy investičních fondů. MIRA je části Macquarie, která spravuje aktiva.



Křetínský je kromě EPH také majitelem průmyslového uskupení EP Industries, odštěpeného z EPH. Spolu s Tkáčem rovněž vlastní vydavatelství Czech News Center, pod které spadají třeba deníky Blesk, Aha, Sport a E15 nebo časopisy Reflex a Svět motorů.