Pražská burza "odnesla" v závěru týdne špatnou náladu investorů. I při nadprůměrných objemech obchodování ztratila 1,25 procenta

Nebyl to zas takový týden „plný zvratů", aby kvůli událostem musela pražská burza v závěru předposledního únorového týdne silně ztratit. Jenže nepříznivá nálada v Evropě byla silnější. Index PX při nadprůměrném objemu obchodů s akciemi, který za dnešní den dosáhl před závěrečnou aukcí 0,799 mld. Kč a průměrný objem obchodů za poslední rok činil 0,649 mld. Kč, odepsal 1,25 procenta. Jeho ztráta za tento týden činí více než jedno procento.

Podle analytiků může za ztráty hlavně sentiment investorů, který se projevil i v celé Evropě odpisy. Ty vedly hlavně zprávy o výsledcích hospodaření, které u společností jako RBS, Vivendi či Basf, poslaly do mínusů hlavně finanční sektor a sektor zpracovatelů surovin. Na domácí burze vedly ke ztrátám hlavně mínusy akcií finančních titulů. Erste bank odepsala za pátek 3,23 %, Komerční banka ztratila 1,05 procenta a cena jejích akcií se zastavila na 921 korunách za akcii. Moneta Money Bank odepsala 0,64 procenta.

Akciovou scénu v tomto týdnu provázely výrazné politické kroky. Bohuslav Sobotka, premiér ČR, odvolal Jana Mládka, ministra průmyslu a obchodu a přitom na sebe vzal (prý dočasně) jeho ministerské úkoly. A není jich málo. Podle ekonomů bude muset Sobotka nejen vyřešit otázky spojené s telekomunikačním sektorem, ale i záležitosti spojené s energetikou. Jinými slovy – v hledáčku jsou minimálně akcie O2 a ČEZ. Mimochodem, O2 odepsalo v pátek 0,22 % na 274, 40 Kč a ČEZ ztratil 1,09 procenta.

Neznamená to ovšem, že by páteční obchody na pražské burze neměly i nějaký ziskový příběh. Například akcie Unipetrolu, nutno říct ale jako jedny z mála, přidaly 0,24 procenta na 215,50 Kč. Ziskový příběh v pátek přinesly také akcie sázkové společnosti Fortuna, když posílily o 1,8 % ba 99 korun za akcii. Firma totiž získala v ČR jako první licenci na provozování online her a loterií.