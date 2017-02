Akciové trhy - Finanční sektor táhl burzy dolů

Pražská burza šla dnes s evropským trendem a oslabila o -1,25% za mírně nadprůměrného objemu. Za celý týden odepsal index přes 1%.



Burzu táhla dolů především Erste Bank, která doplatila na negativní sentiment evropských finančních titulů. Rakouská Erste zveřejní své výsledky za čtvrtý kvartál v úterý 28. února.



Nejen Erste však ztrácela, v poklesu pokračovala i Komerční banka, která se dostala až k 920 Kč. Tedy úroveň, z které zahájily akcie prudký nárůst až nad 960 Kč. Pro dnešek tato technická podpora vydržela, ale technické indikátory ukazují další varovné signály.



Jednou z mála výjimek v poli poražených byla Fortuna (+1,8%). Ta dnes obdržela licenci na provozování online her a loterií. Řadí se mezi první sázkové společnosti (z českých je úplně první), které tuto licenci obdržely. Fortuna tak může naplno spustit svůj nový segment podnikání, na který se usilovně a draze připravovala (management plánoval kapitálové investice ve výši 11-13 mil. EUR v roce 2016). Za účelem dosažení, co nejlepšího online herního a sázkařského prostředí se Fortuna dohodla i na spolupráci s technologickou společností Playtech. Ta se specializuje právě na vývoj softwaru online kasin, pokeru, binga, sportovních sázek a dalších hazardních her.