Má EU pomáhat slabším státům? Pře českých europoslanců

Slovní přestřelka se rozhořela mezi některými českými europoslanci. Ve své podstatě však jde až na samou podstatu principu solidarity, jakou hlásá Evropský parlament.

Komunistická europoslankyně Kateřina Konečná osočila české kolegy v europarlamentu Luďka Niedermayera /TOP 09/ a Michaelu Šojdrovou /KDU-ČSL/, že díky jejich pozměňovacímu návrhu přijde ČR o miliardy korun z tzv. „Modernizačního fondu“ EU – podrobně jsme o něm psali v textu Státy EU budou muset informovat o dodávkách energií ze třetích zemí…. . Konečná své námitky zveřejnila také v odpovědi na anketní otázku, kterou Ekonomický deník položil všem českým a slovenským europoslancům.

Své námitky rozvedla na svém webu, kde přiznala, že je ráda, že se po roce složitého vyjednávání Evropskému parlamentu podařilo odsouhlasit pozici k vyjednávání o v tuto chvíli strategickém dokumentu reformy EU ETS. „Všichni víme, že dnes přijaté znění není dokonalé. Nicméně i přesto se domnívám, že se nám podařilo přijmout až na výjimky lepší text, než který připravila Evropská komise,“ uvedla Konečná. Podle ní je na jednu stranu třeba dbát našeho závazku z Paříže o udržení zvyšování teploty klimatu pod 2 stupně. „Na tu druhou si musíme uvědomit, že vzhledem k tomu, že je česká ekonomika na průmyslu fatálně závislá, nebylo by příliš rozumné přehnanou regulací zbytečně nutit některé sektory k přestěhování za hranice EU. Vždy jsem se tak snažila o vyvážení dopadů na životní prostředí i sociálně-ekonomických aspektů,“ uvedla mladá europoslankyně.

„Velmi mě mrzí však jedna věc. Díky podpoře dvou našich europoslanců – Luďka Niedermayera /TOP09/ a Michaely Šojdrové /KDU-ČSL/ Česká republika pravděpodobně přijde o několik miliard korun do rozpočtu na modernizaci naší průmyslové infrastruktury. Neboť tito dva předložili pozměňovací návrh zapojující Řecko do modernizačního fondu, který jako jediný plénem prošel. Původně jsme měli získat až 48,3 miliardy Kč do rozpočtu. Tímto pozměňovacím návrhem se z Řecka stane 2. největší příjemce z modernizačního fondu a připadne na něj až 1/3 všech prostředků z fondu, proto se zde bavíme o snížení podílu ČR v řádech miliard,“ dodala Konečná.

Redakce Ekonomického deníku oslovila kanceláře obou „napadených“ europoslanců i je samotné. Asistentka Luďka Niedermayera se omluvila s tím, že její šéf je na dovolené a není schopna zajistit jeho odpověď. Asistent Michaely Šojdrové Lukáš Pachta poslal následující odpověď jménem jeho šéfové: Dotyčný pozměňovací návrh spolupodepsala více než třicítka dalších poslanců z naší frakce. Připadá nám férové zapojit do fondu i ty země, které na něj mají nárok. Pro nás není solidarita jen prázdné heslo, ale způsob, jakým funguje EU a její fondy. Tento pozměňovací návrh plénem prošel velkou většinou. Proti se ozvala jen Kateřina Konečná se sobeckým postojem, který v EP většinou zastává extrémní pravice a který nemohu akceptovat.“

Šojdrová tak upozornila na samou podstatu Evropského parlamentu a dokonce i Unie, která se od svého vzniku snaží pomáhat hospodářský méně vyspělým státům dotáhnout se na úroveň těch, které jsou na tom lépe.

Jiří Reichl