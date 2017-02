Bitcoin na historických maximech. V březnu by mělo být jasno, zda SEC povolí ETF

Nejznámější digitální měna bitcoin překonala lednový pokles a je na historických maximech. Rekord z konce roku 2013 se jí podařilo pokořit už ve středu a od té doby dál roste. Bitcoin byl dnes v ranních hodinách dokonce nad hodnotou 1 200 dolarů za jeden. Za růstem jsou spekulace o schválení ETF fondu americkými regulátory.



Bitcoin za sebou má pár celkem zajímavých měsíců. V létě 2016 začal výrazně růst a na začátku roku 2017 se dotkl několikaletých maxim, kousek pod hranicí 1 100 dolarů za jeden. Mezi investory do bitcoinu byli především Číňané, kteří v digitální měně vidí možnost jak uložit peníze nebo je vyvést ze země, kde stále platí kapitálové kontroly.



Právě kroky regulátora, Čínské lidové banky (PBOC), investory však po vrcholech na začátku ledna vyděsily. PBOC totiž musela v roce 2016 čelit poměrně vysokým odlivům kapitálu, způsobených mimo jiné i obavami ze zahraničně-ekonomické politiky Donalda Trumpa, který Čínu ve volební kampani obviňoval z manipulace měny (včera však americký ministr financí uvedl, že žádné mimořádné kroky proti Pekingu se v této věci neočekávají – více ZDE)



I když regulátoři oficiálně kapitálové kontroly nezpřísnili, centrální banka připomněla bitcoinovým burzám v oficiálním dopise, že musí dodržovat předpisy, provedla nečekané kontroly a přidala bankám další administrativní zátěž. K dalším krokům se však neodhodlala.



Kromě větší než očekávané laxnosti čínských regulátorů však bitcoinu nyní dodávají sílu i spekulace o tom, že americký regulátor Securities and Exchange Commission (SEC) povolí obchodování s pasivním ETF fondem, jehož podkladovým aktivem má být právě bitcoin. První taková žádost byla podle agentury Reuters podána skoro už před čtyřmi lety. SEC se má vyjádřit do 11. března.



Kladné rozhodnutí by mohlo k bitcoinu přilákat pozornost institucionálních investorů a snížit tak volatilitu způsobovanou zejména chováním drobných investorů, čímž by se atraktivita této digitální měny ještě zvýšila.