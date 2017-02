RBS se blíží desetiletce ročních ztrát v hospodaření, změna má přijít v roce 2018

Kdysi téměř dominantní světový hráč bankovního sektoru, nyní instituce, která klepe na dveře desetiletí finančních ztrát. Řeč je o britské bance Royal Bank of Scotland (RBS), která i za rok 2016 vykázala ztrátu v ročním hospodaření.

Jde již o devátý záporný roční výsledek za sebou a pro investory, zaměstnance i akcionáře banky je to o to horší zpráva, že banka dosáhla větší ztrátu než v předchozím roce. Vedení banky ale chce pokračovat v úsporách a říká, že uskutečňuje strategii, která má znovu přinést ziskovost už v roce 2018.

Závazky, pořád jenom závazky...

Čistá ztráta RBS se v roce 2016 prudce zvýšila na 6,96 miliardy GBP, což je více než trojnásobek ztráty 1,98 miliardy GBP v roce 2015. Tržby banky loni klesly o 2 % na 12,6 miliardy GBP. Peněžní dům ale ústy Rosse McEwana veřejnosti tlumočil závazek banky, srazit během příštích čtyřech let náklady o zhruba 2 miliardy liber. Důvodem loňských vysokých ztrát byly podle vedení společnosti náklady na restrukturalizaci a vyšší výdaje na právní spory. Banka, kterou musel před devíti lety zachraňovat stát před krachem, za což v ní získal kontrolní podíl, získala od britských daňových poplatníků 45 miliard liber. Stát tak vlastnil 80% podíl v RBS, který nyní činí 70 %.

Světové agentury připomínají, že RBS se dostala do finančních potíží především kvůli přehnaně expanzivní politice tehdejšího šéfa bankovní instituce Freda Goodwina, který chtěl dokonce převzít nizozemskou banku ABN Amro. Nástup finanční krize ale pozici RBS ještě zhoršil a banka musela požádat vládu o pomoc.

RBS: K zisku se vrátíme. V roce 2018

Akcie peněžního domu ještě před oznámením výsledků hospodaření měly za rok 2017 příznivou statistiku, od začátku roku totiž přidaly 11 procent, zatímco za rok 2016 odepsaly 26 procent. Aktuálně na londýnské burze odepisují téměř 3,5 procenta, a to i přesto, že trhy ztrátové hospodaření čekaly. Banka již dříve avizovala, že si musela odložit stranou další miliardy liber na právní spory a odškodnění za zavádění klientů v USA při prodeji toxických hypotečních papírů před vypuknutím finanční krize v roce 2008. A dalších 2,1 miliardy GBP utratila RBS v roce 2016 na restrukturalizaci.



Příznivou zprávu tak může být to, že bez započítání výdajů na pokuty, právníky a restrukturalizaci by RBS dosáhla provozního zisku ve výši 4,2 miliardy GBP, což je o 4 % více než předloni. Banka revidovala své finanční cíle a oznámila, že dál sníží výdaje, aby jejich poměr k příjmům do roku 2020 dosáhl 50 %. „Máme v plánu se v roce 2018 konečně vrátit k zisku,“ uvedl Ross McEwan. Tomuto prohlášení musí ale předejít ukončení a hlavně vyplacení všech jednorázových odškodnění během roku 2017.